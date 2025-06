Cartelle esattoriali, dall’Agenzia delle Entrate oltre 200mila lettere in arrivo, ma non è una brutta notizia

Quando si diffonde la voce dell’arrivo di centinaia di migliaia di lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per molti contribuenti è un attimo perdere il sonno. E come si suol dire, “c’è da farsi venire la pelle d’oca”. Tra tasse da pagare, cartelle esattoriali pendenti, controlli documentali e accertamenti, sembra davvero di non avere mai tregua.

Questa volta, però, le circa 250.000 lettere in partenza non portano necessariamente cattive notizie. Anzi, in molti casi si tratta di comunicazioni positive legate alla rottamazione delle cartelle esattoriali.

Lettere in arrivo per chi ha chiesto la riammissione alla rottamazione quater

Le lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rivolte a quei contribuenti che avevano presentato domanda di riammissione alla rottamazione quater, dopo essere decaduti a causa del mancato pagamento anche di una sola rata.

Grazie a una nuova possibilità prevista dal decreto Milleproroghe, i contribuenti decaduti hanno potuto presentare una nuova domanda entro il 30 aprile. Le comunicazioni in arrivo rappresentano quindi la risposta ufficiale del concessionario, contenente:

l’ accoglimento della domanda ;

; l’ elenco dettagliato delle somme dovute ;

; il piano aggiornato di pagamento delle rate pregresse;

le scadenze delle prossime rate, in linea con il piano originario.

Dunque, si tratta semplicemente di un passaggio già previsto dalla normativa, con le risposte da inviare entro il 30 giugno 2025.

Cosa contiene la comunicazione in arrivo via PEC o posta raccomandata

Le lettere verranno inviate tramite PEC a chi ha comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Per tutti gli altri, la comunicazione arriverà tramite raccomandata con ricevuta di ritorno attraverso Poste Italiane.

All’interno della lettera saranno presenti:

l’ elenco delle cartelle riammesse alla sanatoria (solo quelle che il contribuente ha indicato nella domanda);

(solo quelle che il contribuente ha indicato nella domanda); il riepilogo degli importi da versare ;

; le rate da pagare con le relative scadenze ;

con le relative ; i bollettini di pagamento PagoPA, sia in caso di pagamento in un’unica soluzione, sia in caso di rateizzazione.

Chi ha scelto il pagamento in un’unica rata riceverà un unico bollettino con scadenza 31 luglio 2025.

Chi ha optato per il pagamento a rate (fino a un massimo di 10 rate), riceverà 10 bollettini, corrispondenti alle rate residue previste dalla rottamazione quater originaria, avviata con domande presentate entro il 30 giugno 2023.

Le nuove scadenze previste per le cartelle esattoriali nelle lettere dell’Agenzia Entrate

Per chi ha scelto la rateizzazione completa in 10 rate, le scadenze saranno le seguenti:

31 luglio 2025 ;

; 30 novembre 2025 ;

; 28 febbraio 2026 ;

; 31 maggio 2026 ;

; 31 luglio 2026 ;

; 30 novembre 2026 ;

; 28 febbraio 2027 ;

; 31 maggio 2027 ;

; 31 luglio 2027 ;

; 30 novembre 2027.

Si tratta, come precisato, delle medesime scadenze previste nel piano originale, riattivate per le rate pregresse.

Chi è stato riammesso dovrà dunque versare due bollettini per ogni scadenza: