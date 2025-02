Capitan America 4 non è il flop economico che tutti dicono

Bistrattato dalla critica, riscritto innumerevoli volte, Capitan America 4, il cui titolo completo è Brave New World, si sta facendo rispettare al botteghino. Intendiamoci, nulla di eccezionale, niente a che vedere con i fasti Marvel del passato, ma visto quanto poco ci credevano gli stessi produttori è tutto oro che cola.

Captain America: Brave New World ha segnato un capitolo significativo nel Marvel Cinematic Universe (MCU), rappresentando una transizione sia in termini narrativi che economici. Con Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, il nuovo Captain America, il film ha affrontato sfide e aspettative elevate sia dal pubblico che dagli analisti finanziari.

Capitan America 4, budget e incassi attuali

Il film ha avuto un budget di produzione stimato di 180 milioni di dollari.

Questo investimento copre non solo i costi di riprese e post-produzione, ma anche le spese associate a effetti speciali, compensi del cast e della troupe, e altre spese operative. È importante notare che a questa cifra si aggiungono i costi di marketing e distribuzione, che spesso rappresentano una porzione significativa del budget totale di un film di questa portata.

Nel weekend di apertura negli Stati Uniti, “Captain America: Brave New World” ha incassato 88,5 milioni di dollari, con proiezioni che indicano il raggiungimento dei 100 milioni entro la fine del weekend festivo del Presidents’ Day. A livello internazionale, il film ha guadagnato ulteriori 92,4 milioni di dollari, portando l’incasso globale stimato a 192,4 milioni di dollari.

In Italia, il film ha esordito il 12 febbraio 2025, incassando 510.000 euro nel primo giorno di programmazione. Questo risultato supera l’apertura di “The Marvels” nel 2023, che aveva registrato 281.000 euro nel primo giorno, indicando un rinnovato interesse del pubblico italiano per le produzioni Marvel.

Aspettative iniziali di incasso e proiezioni future

Prima del debutto, le proiezioni di Capitan America 4 indicavano che il film avrebbe incassato tra 86 e 95 milioni di dollari nei primi tre giorni del weekend di San Valentino/Presidents’ Day negli Stati Uniti, con un totale globale previsto di circa 190 milioni di dollari, inclusa la Cina. Queste stime suggerivano che il film avrebbe recuperato il suo budget di produzione di 180 milioni di dollari in pochi giorni.

Considerando l’attuale performance al botteghino e le tendenze dei precedenti film del MCU, è plausibile prevedere che “Captain America: Brave New World” possa raggiungere un incasso globale compreso tra 500 e 700 milioni di dollari entro la fine della sua programmazione. Questa stima tiene conto di diversi fattori, tra cui la competizione al botteghino.

La presenza di altri film di successo contemporaneamente in sala potrebbe influenzare gli incassi. Ad esempio, “Paddington in Peru” ha registrato un’ottima performance, incassando 13 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti. C’è inoltre da considerare la ricezione della critica e del pubblico. Nonostante recensioni miste da parte della critica, con un punteggio del 51% su Rotten Tomatoes, il pubblico ha mostrato un’accoglienza più positiva, con un punteggio del 80% e un CinemaScore di B-.

Questa discrepanza suggerisce che il passaparola potrebbe sostenere gli incassi nelle settimane successive.

La performance in mercati chiave come la Cina, dove il film è in competizione con produzioni locali di successo come “Ne Zha 2”, influenzerà significativamente gli incassi globali.

Captain America: Brave New World ha dimostrato una solida performance al botteghino, superando le aspettative iniziali nonostante le sfide affrontate durante la produzione e le recensioni critiche miste. Con un budget di produzione di 180 milioni di dollari, il film è sulla buona strada per generare profitti significativi per i Marvel Studios. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare la longevità del suo successo, ma le proiezioni attuali indicano un forte potenziale di incasso globale.

In sintesi.