BTp Valore 2032, cosa c’entra la lacca per capelli con il prossimo collocamento retail?

Si avvicina la data del prossimo collocamento per l’emissione del quinto BTp Valore, questa volta con scadenza nell’ottobre 2032. Si terrà a partire da lunedì 20 fino a venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata. Già questo venerdì il Tesoro renderà noti il codice ISIN e i tassi minimi garantiti per le cedole step-up. Questi saranno fissi per i primi tre anni, saliranno per il successivo biennio e lo faranno ulteriormente per gli ultimi due anni.

Collocamento BTp Italia, esclusione da ISEE e tassazione agevolata

A coloro che acquisteranno il BTp Valore durante il collocamento e lo manterranno alla scadenza verrà pagato anche un premio fedeltà dello 0,80%.

L’emissione sarà sempre alla pari. Gli investimenti rientreranno nella franchigia dei 50.000 euro fissata per l’esclusione dal calcolo ISEE. E anche questi i rendimenti su questi titoli di stato, naturalmente, saranno sottoposti all’imposta agevolata del 12,50%.

Lacca simbolo della quinta emissione

Il Tesoro è partito da giorni con la campagna promozionale. E per l’occasione ha scelto un simbolo discutibile: la lacca per capelli. Nel maxi-cartellone che campeggia sui ponteggi per la ristrutturazione della sede in via XX Settembre compare proprio l’immagine di una bomboletta spray con la scritta a destra “Alza il volume dei tuoi risparmi”. Anche lo spot audiovisivo associa il collocamento del BTp Valore a questo prodotto.

Qual è il nesso? L’associazione mentale non è difficile da capire. Così come la lacca accresce il volume dei capelli, lo stesso fa il collocamento del BTp Valore con il valore degli investimenti. Detto ciò, appare una scelta comunicativa discutibile. Lo sanno per primi tutti i soggetti che operano nell’ambito finanziario, i quali sono sottoposti a rigida vigilanza anche in fase di promozione dei prodotti offerti al mercato.

Sembra che lo stato abbia da tempo escluso sé stesso da tale disciplina.

Investitrici target del Tesoro?

Non vogliamo entrare sull’opportunità dello spot o meno, dopo che quello di inizio 2024 pubblicizzò il BTp Valore 2030 promettendo di pagare una crociera grazie agli interessi. Veniamo al merito. La lacca non sarebbe stata individuata a caso per sponsorizzare la quinta emissione. Trattasi di un prodotto perlopiù femminile e così lo spaccia la campagna. Qual è il senso? Il Tesoro punterebbe ad attirare ordini particolarmente dalle investitrici.

L’Italia sarà una nazione di santi, poeti e navigatori, ma tendiamo ad investire poco. Le donne investono ancora meno degli uomini. Uno studio del Centro Einaudi per Intesa Sanpaolo e riferito al 2024 trovava di recente che solamente il 9% delle donne italiane investe in fondi comuni contro il 18% degli uomini. Non va meglio per ETF (2,4% contro 5,2%) e azioni (4,2% contro quasi 10%). La situazione si mostra molto più equilibrata per le obbligazioni: 23% contro 27%.

Donne più contrarie al rischio

Sembrerebbe che le donne investano poco e tendenzialmente alla pari con gli uomini solo per le obbligazioni. Emergerebbe la loro natura fortemente contraria al rischio. Quale migliore occasione di spronarle per investire nel BTp Valore al collocamento di settimana prossima? Da notare un dato: se è vero che le donne italiane investono meno degli uomini, d’altra parte dobbiamo considerare che dietro alle decisioni finanziarie familiari ci sono proprio loro per la gran parte dei casi.

Le emissioni retail, comprese per i BTp Italia, hanno sostenuto il debito pubblico italiano in una fase complicata per via del rialzo dei tassi di interesse. Al 30 giugno scorso le famiglie possedevano più di 390 miliardi di euro di titoli di stato, il 15,2% del totale. Alla fine del 2021, prima del boom, erano ferme a meno di 156 miliardi, il 7,24%. Considerato che nel frattempo le emissioni nette siano aumentate di 425 miliardi, possiamo affermare che siano state finanziate per il 55% proprio dalle famiglie. E i soli BTp Valore hanno inciso per oltre un quarto degli acquisti (27,6%) nei 42 mesi considerati.

Collocamento BTp Valore può facilitare upgrade di Moody’s

Alle attuali condizioni di mercato, il collocamento del BTp Valore esiterebbe cedole medie ponderate per circa il 3,10% lordo all’anno. Pur essendo un rendimento inferiore a quello che avremmo potuto spuntare negli anni scorsi, resta allettante. La pubblicità avrà effetto? Saranno le donne a questo giro a fare la differenza? Vedremo. Un esito positivo rafforzerebbe ulteriormente la credibilità del sistema Italia in vista dell’aggiornamento del rating di Moody’s a novembre. Un upgrade appare molto probabile. Se l’emissione andasse bene, lo sarebbe persino di più.

