Bonus infissi 2025, come ottenerlo e risparmiare sui costi di ristrutturazione

A chi non fa piacere risparmiare quando si tratta di dove ristrutturare casa o fare piccoli lavoretti, come ad esempio migliorare finestre e balconi del nostro appartamento? Il bonus infissi 2025 è una delle agevolazioni fiscali più richieste dagli italiani per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e risparmiare sui costi di ristrutturazione. Sostituire finestre, porte e altri elementi della casa non è solo un investimento per ridurre i consumi energetici, ma anche un’opportunità per beneficiare di incentivi significativi. Ecco tutto quello che devi sapere per accedere al bonus, a chi spetta e come richiederlo.

Cos’è il bonus infissi 2025 e a chi spetta

Il bonus infissi è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre parte delle spese sostenute per la sostituzione degli infissi. L’obiettivo principale di questa misura è incentivare interventi volti a migliorare l’isolamento termico e acustico degli edifici, contribuendo alla riduzione del consumo energetico e all’abbattimento delle emissioni inquinanti. L’agevolazione si rivolge a:

Proprietari di abitazioni, sia privati che condomini.

Inquilini o locatari con il consenso del proprietario.

Titolari di diritti reali sull’immobile, come usufrutto o nuda proprietà.

Persone fisiche, enti e aziende che effettuano interventi su edifici esistenti.

Gli interventi devono essere realizzati su immobili già accatastati e non in costruzione, poiché l’agevolazione riguarda il miglioramento di strutture esistenti.

Come ottenere il bonus infissi

Per accedere al bonus infissi, è fondamentale seguire una procedura precisa che include la raccolta di documentazione e la comunicazione con gli enti competenti. Ecco i passaggi principali:

Valutazione tecnica dell’intervento

Prima di iniziare i lavori, è necessario verificare che gli infissi da sostituire contribuiscano al miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. La nuova installazione deve rispettare i parametri di trasmittanza termica previsti dalla normativa.

Richiesta della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)

Se gli interventi rientrano in un contesto più ampio di ristrutturazione edilizia, potrebbe essere richiesta una CILA.

Le agevolazioni disponibili

In altri casi, sarà sufficiente ottenere un preventivo da un’impresa certificata.Fatturazione e pagamentoÈ obbligatorio effettuare i pagamenti con metodi tracciabili, come bonifico parlante, riportando nella causale i riferimenti alla legge che disciplina il bonus.Comunicazione all’ENEADopo la conclusione dei lavori, è necessario trasmettere i dati relativi all’intervento al portale ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Questo passaggio è essenziale per ottenere la detrazione.

Il bonus infissi rientra in diverse categorie di incentivi, ognuno con caratteristiche specifiche:

Bonus ristrutturazioni

Prevede una detrazione del 50% per interventi di sostituzione degli infissi. Il tetto massimo di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, con la possibilità di ripartire l’importo detraibile in 10 rate annuali di pari importo.

Ecobonus

Offre una detrazione che può arrivare fino al 65% per interventi mirati al risparmio energetico. Tuttavia, per accedere a questa agevolazione, è necessario che gli infissi rispettino parametri di isolamento termico molto stringenti.

Superbonus 110%

Sebbene attualmente siano in vigore regole più restrittive, la sostituzione degli infissi può rientrare nel Superbonus se associata ad interventi trainanti come la sostituzione della caldaia o l’installazione del cappotto termico. Sostituzione di finestre e porte-finestre con modelli più performanti dal punto di vista energetico. Installazione di persiane, scuri, tapparelle e zanzariere, purché abbiano un effetto migliorativo sull’efficienza energetica. Montaggio di tende da sole o frangisole con funzioni di schermatura solare. Spese per lo smontaggio e lo smaltimento dei vecchi infissi. È importante conservare tutte le fatture e i documenti tecnici relativi ai lavori, poiché potrebbero essere richiesti in caso di controlli.

Risparmiare con il bonus infissi: vantaggi e consigli

L’accesso al bonus infissi offre numerosi vantaggi, sia economici che ambientali. Oltre al risparmio diretto derivante dall’agevolazione fiscale, i nuovi infissi garantiscono una maggiore efficienza energetica, riducendo i costi delle bollette.

Scegli infissi di alta qualità

Investire in materiali e tecnologie avanzate, come vetri basso-emissivi e telai isolanti, può aumentare il risparmio energetico a lungo termine.

Affidati a professionisti certificati

Collaborare con aziende specializzate garantisce lavori a regola d’arte e il rispetto delle normative necessarie per accedere al bonus.

Confronta le agevolazioni disponibili

Ecco alcuni consigli per massimizzare i benefici:

Valuta attentamente quale bonus conviene di più in base al tipo di intervento e al risparmio previsto. Il bonus infissi rappresenta un’opportunità unica per chi desidera migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione e ridurre i costi di ristrutturazione. Seguendo la procedura corretta e scegliendo materiali di qualità, è possibile ottenere vantaggi economici significativi e contribuire a un futuro più sostenibile. Non lasciarti sfuggire questa occasione: verifica le condizioni e inizia a risparmiare oggi stesso.

In sintesi…