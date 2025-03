Bonus casa 2025: il grande dubbio sulla residenza che può costare il 14% di detrazione

Il bonus casa rappresenta un’importante agevolazione fiscale per chi desidera effettuare lavori di ristrutturazione sulla propria abitazione. Anche per il 2025, il governo ha confermato la proroga di questo incentivo, sebbene con alcune modifiche riguardanti le aliquote applicabili in base alla destinazione dell’immobile.

Tuttavia, la normativa vigente presenta ancora delle ambiguità, in particolare per quanto riguarda i criteri di accesso alle diverse percentuali di detrazione.

Le nuove aliquote del bonus casa per il 2025

La misura di sostegno al settore edilizio prevede per il 2025 due diverse aliquote di detrazione fiscale:

50% per gli interventi sulla prima casa;

36% per le ristrutturazioni su immobili considerati seconde case.

Questa differenziazione introduce un nodo interpretativo rilevante: la definizione di “prima casa” (ovvero abitazione principale) ai fini dell’applicazione dell’aliquota più vantaggiosa. Secondo la normativa, affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, il proprietario deve adibirlo a residenza anagrafica. Tuttavia, la tempistica di questo requisito genera incertezze.

Il nodo interpretativo sulla residenza

Uno dei principali punti critici riguarda il caso di chi acquista un immobile e decide di ristrutturarlo prima di trasferire ufficialmente la propria residenza. La normativa attuale non chiarisce se, in questa situazione, il contribuente possa beneficiare della detrazione al 50% o se debba accontentarsi del 36% previsto per le seconde case.

Questa incertezza potrebbe avere un impatto significativo sulle decisioni di investimento nel settore edilizio, scoraggiando alcuni proprietari dall’intraprendere lavori di ristrutturazione. Il problema è stato sollevato da Confedilizia, che ha evidenziato come la mancanza di un’interpretazione univoca della norma possa ostacolare il rilancio del comparto edilizio e degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

L’appello di Confedilizia e la richiesta di chiarimenti

Per ridurre l’incertezza normativa, Confedilizia ha sollecitato un intervento dell’Agenzia delle Entrate, chiedendo un’interpretazione chiara e definitiva della disposizione fiscale. L’associazione ha proposto di adottare un criterio già utilizzato in passato per il Superbonus, in cui era stato seguito un orientamento più favorevole ai contribuenti.

Se l’Agenzia delle Entrate confermasse che l’aliquota del 50% è applicabile anche a chi trasferisce la residenza dopo l’avvio dei lavori, si creerebbe un precedente utile per garantire maggiore stabilità normativa. Al contrario, il mantenimento di un’interpretazione restrittiva potrebbe avere l’effetto di rallentare il settore delle ristrutturazioni, con ripercussioni negative sull’occupazione e sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Le possibili conseguenze della mancata chiarezza normativa sui bonus casa

L’assenza di un chiarimento definitivo rischia di creare un clima di incertezza tra i proprietari di immobili, che potrebbero decidere di rimandare i lavori o rinunciarvi del tutto. Un contesto normativo poco chiaro, infatti, può rappresentare un deterrente per chi intende investire nel miglioramento della propria abitazione, in particolare quando si tratta di ristrutturazioni onerose che richiedono certezze sui benefici fiscali applicabili.

Un calo degli investimenti nel settore edilizio avrebbe ripercussioni anche sull’indotto, con un impatto negativo sulle imprese di costruzione, sugli artigiani e su tutto il comparto dei materiali per l’edilizia.

Inoltre, una riduzione degli interventi di ristrutturazione significherebbe meno lavori di efficientamento energetico, con un freno agli obiettivi di sostenibilità e riduzione dei consumi energetici.

Riassumendo