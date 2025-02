Bonus 800 Euro per genitori separati: stanno davvero arrivando i pagamenti?

Dopo una lunga attesa durata quasi quattro anni, il bonus genitori separati pare finalmente pronto per essere erogato. Introdotto nel 2021 con il Decreto Sostegni, questo aiuto economico è stato pensato per sostenere i genitori separati o divorziati che, a causa delle difficoltà finanziarie generate dalla pandemia, non hanno potuto garantire il pagamento del mantenimento ai figli.

Tuttavia, ostacoli burocratici e difficoltà tecniche ne hanno ritardato l’attuazione fino a oggi. Ora, l’INPS ha fatto sapere che il bonus verrà distribuito nei prossimi mesi, offrendo un concreto supporto a chi ne ha fatto richiesta.

Un bonus genitori separati atteso da anni: Cosa È Successo?

L’idea di introdurre un sostegno economico per i genitori separati nasce nel pieno dell’emergenza sanitaria Covid-19, quando molte famiglie si sono trovate in condizioni economiche critiche.

Tuttavia, nonostante l’approvazione della misura, il contributo non è stato erogato per lungo tempo.

Solo nel febbraio 2024 l’INPS ha finalmente aperto il portale per la presentazione delle domanda bonus genitori separati, dando ai richiedenti la possibilità di accedere al beneficio (la finestra si è chiusa il 2 aprile 2024). Sebbene la platea dei potenziali beneficiari fosse ampia, sono state presentate solo 6.000 richieste. Ad oggi, comunque, chi ha presentato domanda non ha visto ancora i euro.

Ma come detto, nei prossimi, mesi il contributo dovrebbe sbloccarsi. Ciò significa che ha inoltrato la richiesta entro la suddetta scadenza, dovrà solo attendere la distribuzione dei fondi.

A chi è destinato il contributo

Il bonus genitori separati prevede un contributo fino a 800 euro al mese, a chi non ha ricevuto, totalmente o parzialmente, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’altro genitore.

La crisi pandemica ha infatti aggravato la situazione di molte famiglie, rendendo necessario questo intervento.

Per poter accedere all’agevolazione, era necessario soddisfare specifici requisiti:

Essere genitori separati o divorziati in stato di bisogno economico.

Non aver ricevuto l’assegno di mantenimento per l’inadempienza dell’altro genitore.

Avere un reddito annuo inferiore a 8.174 euro .

Aver convissuto con figli minori o con disabilità grave durante l’emergenza sanitaria.

Dimostrare che l’ex coniuge ha subito una perdita di lavoro, una riduzione dell’attività lavorativa o una sospensione per almeno 90 giorni a partire dall’8 marzo 2020.

L’assegnazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, per un massimo di 9.600 euro (800 euro per 12 mesi) destinati a chi soddisfa i requisiti per l’importo completo.

Come verrà calcolato l’importo

Il bonus non viene erogato in maniera fissa a tutti i beneficiari, ma l’importo varia in base alla somma effettivamente non ricevuta come assegno di mantenimento.

L’INPS ha stanziato un fondo di 10 milioni di euro, destinato a coprire tutte le richieste approvate. Per chi ha presentato domanda entro il termine previsto, l’accredito dell’importo spettante avverrà nei mesi successivi, senza necessità di ulteriori procedure. L’importo sarà pagato direttamente all’ex coniuge che non ha ricevuto l’assegno di mantenimento dei figli.

Bonus genitori separati: possibile rifinanziamento o ultima occasione?

Nonostante le difficoltà incontrate nel processo di attuazione, il bonus rappresenta un sostegno fondamentale per molti genitori separati che si trovano in condizioni economiche difficili.

Tuttavia, resta incerta la possibilità di una nuova apertura delle domande.

Se il Governo decide di rifinanziare la misura, l’INPS riaprirebbe le iscrizioni online, permettendo a nuovi beneficiari di accedere al contributo. Tuttavia, i ritardi accumulati e il numero limitato di domande presentate potrebbero rendere improbabile un ulteriore finanziamento.

Per il momento, chi ha già inoltrato la richiesta può attendere con fiducia l’erogazione dei fondi, consapevole di poter contare su un aiuto concreto per il proprio sostentamento e quello dei figli.

Riassumendo