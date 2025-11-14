A ruba il bond dello Schalke 04 tra cedola alta e bonus con ritorno in Bundesliga

C’è aria di grande soddisfazioni dalle parti di Gelsenkirchen in merito all’emissione della società di calcio Schalke 04 di un nuovo bond. A fronte di un’offerta iniziale di 50 milioni di euro, le richieste sono risultate sostanzialmente superiori. La responsabile delle finanze, Christina Rühl-Hamers, ha ipotizzato un aumento e si parla di portare l’offerta a 75 milioni.

Sottoscrizioni fino al 18 novembre

Il bond dello Schalke 04 servirà a rimborsare quello in scadenza nel 2026 e possibilmente anche parte del bond in scadenza nel 2027. Esso fissa la cedola annuale lorda al 6,50% e il capitale sarà rimborsato il 26 novembre 2030. Al netto dell’imposta del 26%, un investitore italiano riceverebbe una cedola del 4,81%.

Il taglio minimo sarà di 1.000 euro. Le sottoscrizioni saranno aperte fino al 18 novembre.

Bonus con ritorno in Bundesliga

La società offrirà ai possessori del bond anche un bonus dell’1,5% per il caso in cui lo Schalke 04 riuscisse a tornare in Bundesliga entro la stagione 2029/2030. Attualmente, gioca nella serie B tedesca e si trova in seconda posizione. Grazie a questo incentivo, l’emittente punta a creare un legame tra rendimento finanziario e risultati sportivi.

Nel 2024 la società ha registrato ricavi per 177,4 milioni, mentre nella stagione al 30 giugno scorso ha riportato un utile netto di 5,5 milioni. L’indebitamento netto, invece, è sceso a 110,8 milioni. Non sono grossi numeri per una squadra di calcio europea ai giorni d’oggi. D’altronde, stiamo parlando di una squadra di serie B, anche se con credibili chance di tornare nella massima competizione tedesca.

Bond Schalke 04, rischi

Esiste un rischio di credito medio-alto per chi investe nel bond dello Schalke 04, che va a sommarsi al rischio di liquidità.

Poiché l’emissione è molto scarna, difficile che si riesca a formare un mercato secondario per gli scambi. Rivendere prima della scadenza potrebbe risultare difficile. Chi dovesse avere la necessità di disinvestire per recuperare il capitale o approfittare di eventuali apprezzamenti o per limitare le perdite, si troverebbe in difficoltà.

