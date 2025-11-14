Si può andare in pensione anticipata anche con misure vecchie. E lo si può fare subito. Non tutti sanno quello che è possibile fare sfruttando a pieno le normative che offre il sistema pensioni italiano. Ecco un particolare caso che ci propone un lettore che dimostra come le vie della previodenza sociale a volte possono essere infinite.

“Buonasera, volevo una vostra consulenza per la pensione. Perché mi sono rivolto ad alcuni esperti di alcuni Patronati e mi hanno sempre confermato che l’unica soluzione che ho per andare in pensione è la pensione di vecchiaia a 67 anni. Io compio a dicembre 66 anni di età. Ho preso la Naspi fino a fine 2024. Poi sono rimasto fermo ed ho lavorato solo tre settimane in questo 2025 presso uno stabilimento balneare. Mi hanno fatto l’estratto conto prima di questo lavoro al termine della Naspi che avevo preso, e avevo maturato già 40 anni e 3 mesi di contributi. Visto che non trovo lavoro, avevo pensato all’Ape sociale. Ma mi dicono che non vi rientro perché non ho chiuso la carriera con la Naspi, non ho maturato le 13 settimane negli ultimi 3 anni e non svolgo lavori gravosi. Mi chiedo se davvero non ho la possibilità di rientrare nell’Ape sociale. Secondo voi ci sono altre possibilità di andare in pensione?”

In pensione anticipata con la quota 100 pure adesso: ecco la sorpresa che non ti aspetti



In effetti da quanto ci dice il lettore, la pensione anticipata con l’Ape sociale non è una misura che può sfruttare.

Questo perché in primo luogo avrebbe dovuto pensarci prima di accettare un lavoro in quello stabilimento balneare di cui ci parla.

Perché al termine della Naspi secondo noi poteva avere diritto all’Anticipo Pensionistico. Adesso invece non più. Almeno come disoccupato. Le altre chance di sfruttare l’Ape sociale passano dal lavoro gravoso svolto.

E a quanto pare lui non svolge e non ha svolto nessuna attività di lavoro che rientra tra quelle previste per la misura. A meno che non abbia una invalidità almeno al 74% o che viva con un familiare disabile grave sotto benefici della legge 104 da almeno 6 mesi e quindi possegga lo status di caregiver, l’Ape sociale, ripetiamo, non fa per lui.

Come giustamente gli hanno detto quelli del Patronato a cui si è rivolto. Però allargando gli orizzonti temporali e guardando al complesso sistema previdenziale che abbiamo, secondo noi una possibilità di andare in pensione l’avrebbe ancora. E prima dei 67 anni di età. Non dovrà aspettare dicembre 2026 per andare in pensione. Ci potrà andare anche subito.

Ecco quando è meglio approfondire le normative prima di piangersi addosso

Il sistema previdenziale italiano presenta misure che nascono e muoiono come funghi. Misure che funzionano per qualche tempo, poi vengono modificate, cambiate o addirittura cestinate.

Però in genere, non esiste misura che non lasci traccia anche negli anni immediatamente successivi o poco oltre. Infatti ci sono misure su cui vige la regola del diritto maturato, per quale meccanismo della cristallizzazione del diritto che da tempo e spesso spieghiamo.

Chi matura il diritto ad una pensione entro la data in cui la misura che la prevedeva era in azione e in vigore, non perde questo diritto.

Pertanto si può sfruttare una misura anche se ormai non esiste più nel sistema. Accadrà per esempio alla pensione anticipata di quota 103. Misura che il governo pare abbia deciso di chiudere al 31 dicembre 2025. Chi entro quella data ha maturato tutti i requisiti previsti, potrà andare in pensione anche nel 2026 con la quota 103.

Nel caso del nostro lettore invece, ci sentiamo di dirgli che probabilmente potrebbe trovare la via di uscita con una misura destinata a fine 2021. Parliamo della quota 100.

Chi oggi ha 66 anni a fine 2021 aveva già compiuto i 62 anni. Che era l’età minima da completare per rientrare eventualmente nella quota 100. E se al 31 dicembre 2021 l’interessato aveva maturato già 38 anni di versamenti, può ancora oggi andare in pensione con quella misura.

Certo, nel caso specifico del nostro lettore andrebbe analizzata meglio la sua posizione contributiva per tutte le verifiche del caso. Ma è una possibilità che ci sentiamo di suggerirgli, anche solo per un semplice approfondimento.