Bond con rating AAA e rendimento al 10%, sarà un vero affare?

Compreresti un bond con un rendimento del 10% e a meno del 90% del suo valore nominale, sapendo che le agenzie internazionali più importanti gli assegnano rating AAA? Emittente sicurissimo, rendimento altissimo e prezzi infimi. Dove sta il trucco? Quella di cui discuteremo in questo articolo è l’obbligazione emessa nel 2021 dalla Banca Africana per lo Sviluppo e denominata in rand sudafricani (ISIN: XS2387370526). Ha una peculiarità, cioè che non stacca alcuna cedola fino alla scadenza nel lontano 16 settembre del 2051.

Zero coupon, come funzionano

In gergo, questo genere di emissioni si definisce “zero coupon”. Funzionano così: tu compri un titolo che non rende nulla fino alla scadenza o alla previa rivendita sul mercato.

Proprio per questo, esso risulta fortemente scontato rispetto al suo valore nominale. Il rendimento si ottiene come differenza tra prezzo finale e prezzo di acquisto. Per calcolarlo su base annua, questa va elevata per uno diviso il numero di anni fino alla scadenza o di possesso fino alla rivendita (rendimento composto).

Calcolo del rendimento dall’emissione

Ebbene, questo bond con rating AAA venne emesso nel settembre del 2021 a soli 7 centesimi. Un lotto minimo di 1.000.000 di rand, che al tempo valevano circa 58.140 euro, costò effettivamente solo 4.070 euro. Il rendimento iniziale fu del 9,27%. Vedi la formula sopra indicata. Ieri, lo stesso titolo valeva sul mercato secondario 8,37 centesimi. Il rendimento alla scadenza risulta salito al 10%. Possono sembrare movimenti scarsi, ma di fatto siamo dinnanzi a una plusvalenza lorda prossima al 20%. Su base annua, un rendimento del 4,74%.

Se consideriamo che nel periodo dell’emissione un bond con rating AAA in euro offriva rendimenti quasi nulli anche per le lunghe scadenze, sarebbe stato finora un investimento mica male. Peccato che nel frattempo il tasso di cambio con l’euro sia salito a 20.

Questo comporta che un lotto minimo di 1.000.000 di rand valga ai nuovi prezzi di mercato 83.700 rand, corrispondenti a 4.185 euro. Otteniamo, quindi, che in più di quattro anni il rendimento effettivo, cioè in euro, per noi sarebbe stato inferiore al 3% complessivo. Qualcosa come appena lo 0,7% all’anno, al lordo delle imposte.

Bond rating AAA, guadagni elevati negli ultimi mesi

Ovviamente, il rendimento dipende dalla data d’ingresso sul mercato. Se avessimo comprato questo bond con rating AAA solamente sei mesi fa, il tasso di cambio sarebbe stato di 20,63 e il prezzo di 6,15. Avremmo speso poco più di 2.980 euro contro un incasso alla rivendita di ieri sempre di 4.185 euro. Rendimento lordo sopra il 40%. Gli zero coupon a lunga scadenza, per la loro elevata duration, si prestano perfettamente a scopi speculativi. Nello specifico, però, avremmo beneficiato anche della rivalutazione del cambio contro l’euro.

giuseppe.timpone@investireoggi.it