Bond dell’Ecuador in dollari da attenzionare sotto elezioni

Ieri, si sono tenuti le elezioni presidenziali in Ecuador, i cui bond nell’attesa del secondo turno di aprile appaiono interessanti ai fini del trading. Il presidente conservatore uscente Daniel Noboa, appena 37-enne, è arrivato primo con un lieve vantaggio sulla candidata di sinistra Luisa Gonzalez. Il primo è in carica da meno di un anno e mezzo, avendo sostituito con il voto anticipato del 2023 il predecessore Guillermo Lasso e solamente per completarne il mandato di quattro anni.

Rating molto bassi, default fresco

I bond dell’Ecuador in dollari hanno registrato forti rialzi da quando Noboa è capo dello stato. La scadenza del 31 luglio 2035 con cedola 5,5% (ISIN: XS2214238953) ha segnato un boom dell’86% ai 67 centesimi attuali, mentre la scadenza del 31 luglio 2040 e cedola 5% (ISIN: XS1535071986) è esplosa del 116% a circa 40 centesimi. Ricordiamo, però, che i titoli del debito ecuadoregni hanno rating estremamente bassi (B-/CCC+/Caa3 per S&P/Fitch/Moody’s) per via del default del 2020.

Il rischio di credito è ancora teoricamente molto elevato.

Sono due gli scenari per aprile: che Noboa venga riconfermato alla presidenza o che vinca Gonzalez. Il mercato vota per il primo, in linea con la politica economica liberale del predecessore, la cui vittoria a sorpresa nel 2021 diede vita a un rally spettacolare. La linea dura sulla sicurezza e contro le gang dei narcos è sposata dalla rivale, la quale vuole accreditarsi, però, come alleata di Gustavo Petro e Lula, i capi di stato di sinistra di Colombia e Brasile.

Bilancia commerciale attiva

C’è da dire che l’outlook per i bond della Colombia sembra migliorare a seguito degli sviluppi riguardanti le partite correnti.

Il saldo nei 12 mesi al novembre scorso è positivo di circa 4,5 miliardi di dollari, qualcosa come il 3,7% del Pil. Le esportazioni stanno andando bene, trainate dal petrolio, surclassando le importazioni e permettendo al Paese di chiudere con un saldo commerciale positivo. Questo ha effetti benefici sulle riserve valutarie, prospettando una maggiore capacità futura di provvedere ai pagamenti dei debiti in favore dei creditori esteri.

Bond Ecuador interessanti per trading

Se Noboa vincesse, potremmo scommettere su un nuovo rialzo per i bond dell’Ecuador. Al contrario, se vincesse Gonzalez è verosimile che il mercato reagirebbe con un sell-off massiccio, ma che costituirebbe un segnale d’ingresso interessante per i trader. Questi avrebbero modo di approfittare dei crolli per scommettere su una risalita successiva. In sostanza, possiamo sfruttare le ampie oscillazioni a cui ci hanno abituati negli ultimi anni i titoli di stato sotto elezioni per cercare di guadagnare qualcosa.

