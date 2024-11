Bollette in inverno, consigli per ridurre i consumi energetici e risparmiare

L’inverno sta arrivando, no non c’è bisogno degli Stark per ricordarcelo, ormai il Trono di Spade è finito da anni, ma il tormentone arriva puntuale a ogni mese di novembre. Questo perchè oltre al freddo dovremo rabbrividire anche per l’arrivo delle bollette. Con l’arrivo dell’inverno, riscaldare la casa senza gonfiare le bollette è un obiettivo comune. Esistono molte soluzioni pratiche per mantenere caldo l’ambiente domestico e, al contempo, limitare il consumo energetico. Ecco alcuni consigli efficaci per risparmiare sui costi del riscaldamento in vista della stagione fredda.

Ottimizza l’isolamento e utilizza fonti di calore naturale

Una casa ben isolata trattiene il calore più a lungo, riducendo la necessità di riscaldamento. Un primo passo consiste nel verificare l’isolamento di porte e finestre: l’applicazione di guarnizioni attorno agli infissi e l’uso di tende pesanti possono contribuire a limitare le dispersioni termiche. Anche investire in doppi vetri può essere una soluzione a lungo termine vantaggiosa per ridurre i costi energetici. Approfitta poi della luce solare come fonte di riscaldamento naturale: durante il giorno, lascia entrare il sole nelle stanze aprendo le tende, per poi chiuderle di sera e trattenere il calore. Chi dispone di un camino può sfruttarlo per riscaldare naturalmente l’ambiente, assicurandosi però di chiudere la canna fumaria quando non è in uso.

Per evitare sprechi, regola il riscaldamento in base alle necessità reali. È consigliabile impostare il termostato a una temperatura intorno ai 19-20°C durante il giorno, abbassandola di qualche grado durante la notte. Inoltre, un cronotermostato programmabile consente di gestire automaticamente la temperatura, riscaldando la casa solo quando necessario e riducendo i consumi nelle ore meno fredde.

Bollette in inverno, come ridurre i consumi?

Anche i tappeti possono offrire un contributo inaspettato: disporli nelle stanze aiuta a isolare il pavimento e a mantenere il calore.

Altri tessuti, come tende spesse e copriletti,a trattenere la temperatura all’interno delle stanze, limitando la necessità di aumentare il riscaldamento. Gli elettrodomestici possono incidere notevolmente sui consumi energetici. Se possibile, sostituisci i vecchi dispositivi con modelli a basso consumo, riconoscibili dalla classe energetica A++ o superiore. Utilizza lavatrici e lavastoviglie a pieno carico e prediligi programmi a basse temperature per evitare sprechi di energia. Ricorda inoltre di spegnere i dispositivi in standby: anche se non in uso, consumano elettricità che si riflette sulla bolletta.

Controllare periodicamente le tariffe e le offerte dei fornitori di energia è un altro accorgimento per risparmiare: alcune compagnie propongono tariffe a prezzo fisso o pacchetti su misura per chi consuma energia in determinate fasce orarie. Una scelta oculata può tradursi in un significativo risparmio a lungo termine.

Incentivi e abitudini quotidiane per un risparmio a lungo termine

Gli incentivi statali per l’efficienza energetica rappresentano un’opportunità importante per chi desidera fare investimenti strutturali. Bonus casa, superbonus 110% e altri incentivi offrono la possibilità di recuperare parte delle spese per miglioramenti come l’isolamento o l’installazione di pannelli solari. Questi interventi non solo aiutano a risparmiare sulle bollette, ma aumentano anche il valore dell’immobile.

Abitudini quotidiane come indossare abiti più caldi, limitare le docce lunghe e tenere chiuse le porte delle stanze non utilizzate contribuiscono a ridurre il consumo di energia. Anche gesti semplici, come lasciare lo sportello del forno aperto dopo la cottura per diffondere il calore, possono fare la differenza. Risparmiare sulle bollette in inverno è possibile grazie a piccoli accorgimenti e interventi mirati. Ottimizzare l’isolamento, utilizzare il riscaldamento in modo intelligente, scegliere elettrodomestici efficienti e approfittare degli incentivi energetici può fare una grande differenza, garantendo comfort e un sensibile risparmio sui costi energetici.

I punti chiave…