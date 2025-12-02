Da Barclays Emesso Certificate a Sconto del 10% su Portfoglio Misto Europa

Viene analizzato un interessantissimo Certificato di Barclays per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio di azioni diversificate a livello di core businesess (Servizi di Ristorazione, Viaggi, E-Commercee e Cementificio Industriale) e nazionalità (Germania e Italia).

Il punto core di questo certificato è che, viene emesso oggi, con un prezzo di emissione che incorpora uno sconto di grande entità sul valore nominale di rimborso in caso di autocall o di scadenza del certificato.

discreto flusso di reddito mensile con effetto memoria dello 0,93% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max. del 11,16% annuo

con dello 0,93% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max. del 11,16% annuo effetto fast step down sull’autocall attivo dal 12° mese (04/12/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese, dal 100% al 77% dei valori iniziali

sull’autocall attivo dal 12° mese (04/12/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese, dal 100% al 77% dei valori iniziali protezione condizionata conservativa su capitale e cedole 60% dei valori inziali

su capitale e cedole 60% dei valori inziali prezzo di emissione a sconto di 90 Euro

di 90 Euro Valore Nominale di 100 Euro

di 100 Euro media scadenza (3 anni)

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

Il portafoglio sottostante del certificato di Barclays è formato da 4 sottoatanti azionari: Delivery Hero (DHER), Tui1 (TUI), Zalando (ZAL) e Buzzi (BZU).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il “poker” azionario possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo. Ad esempio è possibile effettuare un’adeguata valutazione dello storico dei bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o del quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei 3 sottostanti analizzati.

Il rischio

Dato il diverso core business e la diversificazione geografica, aumenta il rischio di correlazione. Ovvero la probabilità che anche a causa di un solo sottostante (=eccessiva discesa del prezzo) si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

A livello di volatilità implicita è possibile dire che esiste un ampio margine di incertezza futura attesa sui sottostanti per la strutturazione del prodotto.

Barclays Certificati Phoenix Memory Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Barclays ha emesso questo certificato il 04/12/2025, ha data di valutazione iniziale al 04/12/2025, finale posta al 04/12/2028 (liquidazione il 13/11/2028), è negoziato su Cert-X ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga degli estremamente corposissimi premi mensili condizionati di 0,93 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea (uguale al trigger cedolare), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 36 cedole più il nominale .

-. In altre parole si otterrebbero . in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Dato il prezzo intorno la pari, il rendimento annualizzato rimane più o meno lo stesso in tutte le date di valutazione.

Emssione a Sconto del 10% sul valore nominale

Dato che il prezzo di emissione è di 90 Euro, in caso di rimborso in autocall o a scadenza del valore nominale, oltre alle poteziali cedole incassabili si otterrebbe un ulterio guadagno del 10% dato che il rimborso integrale avviene a 100 Euro.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Codice ISIN

XS3189176632

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Barclays.

