Auto più vendute, la classifica di settembre con i prezzi

È di nuovo arrivato il momento di fare il punto della situazione e scoprire quali sono le auto più vendute dell’ultimo mese. A settembre 2024 il mercato automobilistico italiano ha visto protagoniste diverse vetture, nonostante il settore non stia vivendo il suo momento migliore. La transizione energetica continua a rappresentare una sfida, influenzando le decisioni di molti consumatori e mettendo sotto pressione l’intero comparto produttivo, anche sul piano occupazionale. Tuttavia, ci sono alcuni modelli che mantengono la loro attrattiva grazie a un equilibrio interessante tra prezzo e prestazioni.

Auto più vendute, la classifica

Scopriamo insieme quali sono stati i modelli più acquistati durante il mese di settembre.

1. Fiat Panda

Dopo i numeri del mese precedente sulle vendite, c’è ancora la conferma; in cima alla classifica troviamo, come spesso accade, la Fiat Panda, con 7.030 veicoli immatricolati. Questa citycar iconica rimane la preferita degli italiani grazie al suo prezzo competitivo, che parte da 15.900 euro, e alla sua capacità di offrire spazio e funzionalità in un formato compatto. Con un bagagliaio che può raggiungere fino a 870 litri, la Panda è una scelta versatile, perfetta sia per la città sia per i piccoli viaggi.

2. Dacia Sandero

La Dacia Sandero si posiziona al secondo posto con 4.131 nuove registrazioni. Disponibile nelle versioni Streetway e Stepway, è molto apprezzata per il suo rapporto qualità-prezzo, con un costo di partenza di 13.250 euro. Offre più di quanto ci si aspetterebbe da un’auto di questa fascia di prezzo, rendendola una delle opzioni più popolari tra chi cerca un’auto economica ma funzionale.

3. Jeep Avenger

Sul terzo gradino del podio troviamo la Jeep Avenger, che ha venduto 3.959 unità. Nonostante le dimensioni compatte (solo 408 cm di lunghezza), questo B-SUV offre uno spazio interno confortevole e numerose dotazioni tecnologiche. Il prezzo parte da 24.300 euro per la versione a combustione interna, mentre la versione elettrica ha un costo iniziale di 39.400 euro.

4. Toyota Yaris Cross

La Toyota Yaris Cross si colloca al quarto posto, con 3.241 nuove targhe a settembre. Questo SUV compatto si distingue per il suo sistema ibrido efficiente, con potenze che vanno da 116 a 131 CV. Anche se non è tra le opzioni più economiche, con un prezzo di partenza di 28.650 euro, conquista gli acquirenti grazie al design moderno e alle sue caratteristiche eco-friendly.

5. Peugeot 208

In quinta posizione troviamo la Peugeot 208, con 3.191 immatricolazioni. Questa vettura compatta, molto amata in Italia, è disponibile con motori sia a benzina sia elettrici. Il prezzo base per la versione a benzina parte da 20.470 euro, mentre le versioni elettriche iniziano da 35.080 euro, offrendo una gamma completa per soddisfare diverse esigenze.

Le altre posizioni della top 10

6. Renault Clio

La Renault Clio occupa la sesta posizione con 3.187 unità vendute. Con oltre trent’anni di storia, questa citycar continua a essere una delle preferite grazie al suo design accattivante e alle tecnologie avanzate, come i sistemi di assistenza alla guida. Con un prezzo base di 17.550 euro, è un’opzione interessante per chi cerca una vettura compatta con buone dotazioni tecnologiche.

7. Renault Captur

Al settimo posto troviamo un altro modello del gruppo Renault, la Captur, con 3.503 immatricolazioni. Questo crossover è apprezzato per il suo stile dinamico e per le tecnologie a bordo, come il sistema di infotainment Easy Link. Con un prezzo che parte da 22.500 euro, è una scelta valida per chi cerca un veicolo pratico e moderno.

8. Dacia Duster

La Dacia Duster si conferma una delle preferite del pubblico italiano con 3.002 esemplari venduti. Grazie al suo prezzo competitivo, che parte da 19.700 euro, e alla possibilità di scegliere la versione 4×4, è una delle scelte preferite dagli amanti dell’avventura, senza sacrificare la praticità per l’uso quotidiano.

9. Volkswagen T-Roc

Il Volkswagen T-Roc si posiziona al nono posto, con 2.520 unità immatricolate.

Questo SUV compatto è apprezzato per la sua qualità costruttiva e la disponibilità della trazione integrale 4Motion, che lo rende adatto anche a percorsi più difficili. Il prezzo di partenza è di 30.350 euro.

10. Opel Corsa

Chiude la classifica delle auto più vendute a settembre la Opel Corsa, con 2.518 nuove immatricolazioni. Questa utilitaria, recentemente aggiornata, si distingue per il suo design rinnovato e il prezzo accessibile, che parte da 19.900 euro per la versione a benzina, mentre la versione elettrica ha un costo di partenza di 36.500 euro.

In sintesi…