Auto elettriche più vendute in Italia nel primo semestre 2025: la classifica

Come stanno andando le vendite delle auto elettriche? Il mercato dell’automotive continua ad essere un Puno di domanda in Italia e nel resto d’Europa. Il 2025 però sta anche segnando un certo progresso anche se con qualche segnale di rallentamento nel mese di giugno. Nel primo semestre del 2025 sono state immatricolate 44.844 vetture elettriche, con un incremento del 27,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato delle BEV raggiunge il 5,2%, segno di un interesse in crescita da parte dei consumatori.

Nonostante la flessione degli incentivi rispetto al 2024, il settore mostra vitalità, con nuove entrate in classifica e una competizione sempre più serrata tra SUV, city car e modelli premium.

Vediamo quali sono le dieci auto elettriche più vendute da gennaio a giugno 2025.

La classifica delle auto elettriche più vendute

La Tesla Model 3 si conferma la regina del mercato italiano con 3.396 unità immatricolate, seguita dalla Tesla Model Y, che totalizza 3.055 unità. Entrambi i modelli calano leggermente rispetto all’anno scorso, ma restano i punti di riferimento per chi cerca un’auto elettrica dalle prestazioni elevate e dal design innovativo. Al terzo posto si piazza la Citroën e-C3, con 2.874 unità vendute. La compatta francese ha conquistato il pubblico grazie a un prezzo più accessibile e a un’autonomia adatta alle esigenze urbane. Quarta è la Dacia Spring (2.675 immatricolazioni), che continua a essere apprezzata per la sua formula economica e funzionale.

Segue la Jeep Avenger con 1.653 unità, che rappresenta uno dei SUV più venduti nel segmento elettrico. Chiudono la top ten la BMW iX1 (1.538 unità), la cinese Leapmotor T03 (1.247 unità), la nuova Renault 5 E‑Tech (1.231 unità), la Fiat 500e (1.039 unità) e l’Audi Q4 e-tron, che sfiora le mille unità.

Questa classifica evidenzia un equilibrio tra modelli premium e vetture compatte, segno di un mercato in grado di soddisfare esigenze e budget diversi.

Trend del mercato e nuovi protagonisti

Il primo semestre ha visto l’arrivo di nuovi attori nella top ten, come la Leapmotor T03 e la Renault 5 E‑Tech. Questi modelli dimostrano come la concorrenza asiatica e il ritorno di icone storiche possano rivitalizzare il settore. I dati confermano anche la crescente domanda di SUV elettrici, con modelli come la Jeep Avenger e la BMW iX1 che stanno riscuotendo un buon successo. Parallelamente, le city car come la Fiat 500e e la Dacia Spring continuano a mantenere una solida base di clienti, grazie alla praticità e ai costi contenuti. Nonostante la diminuzione degli incentivi statali rispetto al 2024, l’interesse per le BEV è rimasto alto. Le case automobilistiche puntano su prezzi più competitivi, autonomia migliorata e infrastrutture di ricarica in espansione per spingere ulteriormente la transizione elettrica.

Il futuro delle auto elettriche in Italia

Se il trend attuale sarà confermato nella seconda metà dell’anno, la quota di mercato delle auto elettriche potrebbe raggiungere il 10% entro dicembre. Molto dipenderà dalle politiche di sostegno alla mobilità sostenibile, dalla capacità di abbassare i prezzi e dall’evoluzione delle tecnologie legate alle batterie.

Le app di navigazione e i servizi digitali stanno giocando un ruolo chiave, permettendo ai consumatori di pianificare con maggiore facilità i viaggi e la gestione della ricarica. Anche la diffusione delle colonnine fast charge sta diventando un elemento fondamentale per accelerare la diffusione delle BEV. Il mercato italiano si avvia verso un cambiamento strutturale: non più solo una nicchia di appassionati, ma una scelta concreta per un numero crescente di automobilisti.

