Assicurazione INAIL per i rider: tra lavoro digitale e tutele contro infortuni e malattie (Circolare INAIL)

Nel panorama delle nuove professioni nate dalla trasformazione digitale, quella del rider è una delle più emblematiche. Operatori su due ruote, spesso giovani, impegnati nella consegna di beni acquistati online tramite piattaforme digitali: i rider rappresentano una categoria lavorativa che ha sollevato non pochi interrogativi sul fronte dei diritti e delle tutele. Tra queste, assume particolare rilievo il tema dell’assicurazione INAIL per i rider, fondamentale per garantire protezione in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Assicurazione INAIL per i rider: un quadro normativo in evoluzione

L’INAIL ha recentemente fornito chiarimenti rilevanti sulle modalità di assicurazione dei lavoratori delle piattaforme digitali.

Il punto di partenza per comprendere l’obbligatorietà della copertura assicurativa è rappresentato dalla natura giuridica del rapporto di lavoro tra la piattaforma e il rider.

Le possibilità di inquadramento sono principalmente tre:

Lavoro autonomo;

Collaborazione etero-organizzata;

Lavoro subordinato.

Ciascuna di queste configurazioni comporta regole diverse in materia di assicurazione obbligatoria.

Rider in regime autonomo: obblighi del committente

Quando il rapporto con la piattaforma è qualificato come autonomo, trova applicazione l’articolo 47-septies del Decreto Legislativo n. 81 del 2015. Questo articolo stabilisce un principio cruciale: il committente che opera attraverso una piattaforma digitale è responsabile degli obblighi assicurativi verso l’INAIL, proprio come un datore di lavoro tradizionale.

In questo contesto, i premi assicurativi (per infortunio sul lavoro e malattia) vengono calcolati sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera. Tale importo equivale al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente, determinato ai fini delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, rapportato ai giorni di effettiva attività del rider.

Si tratta di una modalità pensata per offrire una base omogenea e oggettiva nel calcolo del premio assicurativo, non essendo sempre facile definire una retribuzione standard per prestazioni lavorative autonome, spesso discontinue e variabili.

Collaborazioni organizzate dal committente: assimilazione al lavoro subordinato

Nel caso in cui il rapporto con il rider presenti le caratteristiche della cosiddetta collaborazione etero-organizzata (cioè quando l’attività è svolta con mezzi e tempi stabiliti dalla piattaforma), il lavoratore viene trattato secondo la disciplina del lavoro subordinato. Questo orientamento deriva dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del medesimo Dlgs n. 81/2015.

In simili circostanze, anche l’assicurazione INAIL per i rider si uniforma alle regole previste per i lavoratori dipendenti. Di conseguenza:

i premi vanno calcolati sulla retribuzione effettiva percepita oppure,

se non immediatamente determinabile, sulla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento.

Questo approccio differisce da quello adottato per i parasubordinati, i quali soggiacciono a parametri retributivi convenzionali. In questo caso, invece, è il CCNL applicabile a definire il trattamento economico, che a sua volta diventa la base imponibile per l’assicurazione obbligatoria.

Assicurazione INAIL per i rider subordinati: calcolo su retribuzione effettiva

Quando il rapporto tra rider e piattaforma è strutturato come contratto di lavoro dipendente, si applicano senza eccezioni tutte le normative ordinarie previste per i lavoratori subordinati. Ne consegue che la retribuzione imponibile su cui calcolare i premi INAIL corrisponde alla retribuzione lorda effettiva del dipendente.

Tuttavia, tale importo non può in alcun caso essere inferiore:

ai minimi contrattuali stabiliti dai CCNL,

ai limiti di retribuzione giornaliera minima previsti per legge e aggiornati ogni anno in base all’andamento del costo della vita, così come rilevato dall’Istat.

Anche in questa ipotesi, l’obiettivo è quello di garantire un trattamento dignitoso e coerente con i principi generali di tutela del lavoro, evitando l’utilizzo di retribuzioni simboliche o non proporzionate al rischio assicurativo.

Una protezione sempre più inclusiva

Quelle elencate sono le recenti precisazioni fornite dall’INAIL per l’assicurazione dei rider (Circolare n. 40/2025). Chiarimenti che mirano a colmare un vuoto normativo e a rendere più uniforme il trattamento assicurativo per una categoria professionale spesso esposta a condizioni lavorative complesse.

L’assicurazione INAIL per i rider, quindi, si estende anche a chi lavora in modo discontinuo, irregolare o senza un contratto chiaramente definito, purché siano presenti le condizioni minime che giustificano un obbligo di tutela da parte del committente.

