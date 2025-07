Ci sono rischi e pericoli di prendere prestazioni più basse, o di perdere vantaggi o addirittura di subire la revoca di alcune prestazioni, che molti sottovalutano. L’attenzione quando si tratta di leggi, normative, provvedimenti e misure deve essere estrema. Per esempio c’è chi adesso corre il rischio, se non si adopera subito, di vedere drasticamente calare l’introito mensile di Assegno Unico. A luglio, più o meno tra il 17 ed i 23 del mese, tutti i beneficiari dell’Assegno Unico sui figli fino a 21 anni di età riceveranno il nuovo accredito. Ma come detto, c’è chi rischia di prendere meno rispetto ai primi sei mesi del 2025.

E adesso vediamo da cosa dipende tutto questo e come risolvere.

Assegno Unico più basso a luglio, c’è chi rischia tanto

Prima di tutto occorre capire come funziona l’Assegno Unico. Ci sono importi massimi ed importi minimi da prendere, con tante maggiorazioni per svariati motivi tra cui il numero dei figli, l’età della madre, l’età dei figli o le invalidità. Importi anche delle maggiorazioni che variano in base all’ISEE. Perché questo certificato non è strettamente necessario per prendere l’assegno unico, ma lo è per calcolare l’esatto importo da prendere, altrimenti senza ISEE si prende l’importo minimo che è pari a 57,50 euro al mese per ogni figlio sotto i 18 anni di età o 28,70 euro per ogni figlio tra i 18 ed i 21 anni di età non ancora compiuti. Importo minimo che spetta anche a chi ha un ISEE superiore a 45.939,56 euro. L’importo massimo invece è pari a 201 euro al mese per figli minorenni e 97,70 euro al mese per figli maggiorenni.

Ma spetta solo a chi ha un ISEE in corso di validità fino alla soglia di 17.227,33 euro. Importo massimo che poi decresce al salire dell’ISEE fino ad arrivare alla già citata soglia minima di trattamento mensile.

Ecco perché l’ISEE è di importanza capitale anche per l’Assegno Unico

L’ISEE è fondamentale quindi. Soprattutto se si tratta di ISEE corrente. Lo scorso gennaio molte famiglie beneficiarie dell’Assegno Unico hanno provveduto immediatamente dopo aver ottenuto l’attestazione dell’ISEE ordinario, a richiedere l’ISEE corrente. Una facoltà da molti sfruttata perché l’ISEE ordinario fa riferimento a patrimoni, redditi e condizioni che una famiglia aveva due anni prima. Nel 2025 l’ISEE fa riferimento a cose del 2023. Troppo indietro per valutare effettivamente una condizione di una famiglia. Ecco che se magari per questioni di cambio lavoro, perdita del lavoro e così via dicendo, la situazione di una famiglia è peggiorata, l’ISEE corrente diventa importante. E lo è anche per l’Assegno Unico visto che gli importi crescono al calare dell’ISEE.

Il problema è che l’ISEE corrente ha una durata limitata a soli 6 mesi. Cioè chi lo ha fatto a gennaio, adesso ha un ISEE corrente scaduto a giugno. Questo presuppone una cosa. Da cui deriva il rischio di prendere meno di assegno unico adesso.

Tornando ad essere come ISEE in corso di validità, quello ordinario, se è alto determina l’abbassamento dell’Assegno Unico percepito.

Rinnovo dell’ISEE corrente da fare quanto prima

Ma a tutto c’e rimedio. Ma bisogna muoversi. Bisogna quanto prima presentare una nuova DSU per poter di fatto rinnovare l’ISEE corrente. E portarlo a scadere il 31 dicembre 2025 come scade anche l’ISEE ordinario. Infatti l’ISEE corrente nasce per durare solo 6 mesi, ma si può rinnovare. E bisogna fare presto in modo tale che l’INPS riesca già per il versamento del mese di luglio, a utilizzare il nuovo ISEE corrente rinnovato al posto dell’ISEE ordinario.