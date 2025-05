Acconto IMU 2025 con bollettino: chi può usarlo, come compilarlo, dove trovarlo

L’acconto IMU 2025, come noto, va versato entro il 16 giugno, mentre il saldo finale è fissato per il 16 dicembre. Il rispetto di queste scadenze è essenziale per evitare sanzioni e mantenere in regola la propria posizione tributaria.

L’IMU è un’imposta locale che grava sulla titolarità di immobili, terreni edificabili e terreni agricoli. Non coinvolge le abitazioni principali, a meno che queste non appartengano a categorie catastali di pregio, come le ville o gli immobili di lusso. La responsabilità del pagamento non ricade solo sul proprietario, ma anche su altri soggetti che detengono diritti reali sull’immobile: usufruttuario, titolare del diritto di superficie, concessionario di aree demaniali o locatario in leasing finanziario.

Particolare attenzione meritano anche le situazioni derivanti da separazioni o divorzi: il coniuge assegnatario della casa familiare è tenuto al versamento dell’imposta.

Le modalità di pagamento previste per l’IMU

Per adempiere agli obblighi fiscali legati all’IMU, esistono diverse modalità di versamento. Le principali sono due: il Modello F24 e il bollettino postale.

Pagamento tramite Modello F24

Il Modello F24 è obbligatorio per la quasi totalità dei contribuenti. In questi casi, il pagamento deve avvenire in modalità telematica. L’utilizzo della versione cartacea dell’F24 è ammesso esclusivamente ai contribuenti privi di partita IVA e che non intendano utilizzare crediti in compensazione.

Acconto IMU 2025 con bollettino: quando è possibile usarlo

Anche l’utilizzo del bollettino postale rappresenta un’alternativa accessibile solo a una specifica categoria di soggetti: sempre coloro che non sono titolari di partita IVA e che non devono compensare crediti fiscali. In questi casi, il versamento dell’IMU con bollettino può risultare più semplice e immediato.

Il bollettino può essere richiesto gratuitamente presso gli uffici postali e va compilato con attenzione. Deve contenere tutte le informazioni richieste anche per il Modello F24: codice tributo IMU, anno di riferimento, codice catastale del comune in cui è situato l’immobile, numero degli immobili per cui si effettua il pagamento e l’importo dovuto.

Il conto corrente postale da utilizzare, valido per la maggior parte dei comuni italiani, è il numero 1008857615. Tuttavia, è sempre opportuno verificare con l’ente locale eventuali variazioni o indicazioni specifiche. Alcuni comuni mettono a disposizione dei contribuenti bollettini precompilati con i dati identificativi già inseriti e l’importo esatto da pagare.

Nel caso in cui un contribuente possieda immobili in comuni diversi, è necessario compilare e utilizzare un bollettino distinto per ciascuno di essi. La corretta gestione della documentazione assicura il buon esito della procedura e previene problemi futuri.

Pagamento acconto IMU 2025: l’importanza della precisione

Affrontare correttamente l’obbligo del pagamento dell’IMU significa anche garantire un’attenta compilazione dei moduli. Errori nei dati identificativi, omissioni o inesattezze possono generare ritardi nell’accredito dell’imposta al comune di competenza o causare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Che si scelga il Modello F24 oppure si preferisca pagare l’IMU con bollettino, è fondamentale che i dati siano perfettamente corrispondenti a quelli richiesti e che ogni versamento sia associato in modo univoco all’immobile cui si riferisce.

