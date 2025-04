Dopo averlo preso per mesi e mesi, dopo aver trovato sostegno ad una situazione reddituale precaria, ecco che l’Assegno di Inclusione per molti presto verrà sospeso. Ma niente paura, è una cosa che è risolvibile anche se non senza alcune problematiche contingenti. Ma perché l’INPS sospende l’Assegno di Inclusione a partire dal mese di giugno per poi proseguire anche nei mesi successivi? La domanda sullo stop all’Assegno di Inclusione come vedremo presto inizierà a riguardare tante famiglie.

A giugno stop all’Assegno di Inclusione: l’INPS lo sospende, ecco a chi

L’Assegno di Inclusione è nato nel 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

In pratica, il nuovo sussidio contro la povertà è stato introdotto nel 2024 ed è entrato in vigore proprio dal mese di gennaio 2024. Addirittura, l’INPS avviò le domande a dicembre del 2023, in modo tale da rendere la misura fruibile a partire proprio dal primo mese del nuovo anno senza interruzioni per chi prima aveva percepito il Reddito di Cittadinanza.

Proprio come per la precedente misura, la durata del sussidio è stata varata per essere pari a 18 mesi. Ma parliamo di prima tornata del sussidio. Perché la misura è rinnovabile. ma al contrario del Reddito di Cittadinanza che si rinnovava di 18 mesi in 18 mesi, l’Assegno di Inclusione è più corto.

Infatti dopo la prima tornata che consente di prendere il sussidio per un anno e mezzo di continuo, l’Assegno di Inclusione può essere rinnovato di 12 mesi. ma solo se i diretti interessati continuano ad avere i requisiti utili a prenderlo.

In base alla data del primo mese di Assegno di Inclusione percepito quindi, c’è chi ormai viaggia verso il completamento dei 18 mesi di beneficio.

E in base a questa data ecco che presto arriverà la sospensione del sussidio.

Ecco a chi verrà applicato lo stop dell’Assegno di Inclusione per un mese

Se la durata del sussidio è un qualcosa che distingue tra Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione. E se anche la platea dei beneficiari è differente tra i due sussidi, una cosa che li accomuna c’è. E riguarda la sospensione a cui vanno incontro obbligatoriamente quelli che si trovano a cavallo tra una prima tornata di erogazione e la seconda. Sospensione obbligatoria, dicevamo, che dura esattamente un mese. Ma solo se gli interessati provvedono a fare una cosa obbligatoria.

Cioè a presentare nel mese di sospensione una nuova domanda. In parole povere, chi finisce i primi 18 mesi di sussidio, nel mese successivo dovrà presentare domanda di Assegno di Inclusione per l’ennesima volta. E nel mese successivo a quello dell’incasso della diciottesima ricarica non ci sarà alcun sussidio. In pratica, per un mese le famiglie che usano il sussidio per andare avanti perché fragili, vulnerabili e quindi disagiati, resteranno senza sostegno.

Come riprendere il sussidio e che cosa bisogna fare dopo la sospensione

La sospensione è automatica, e come detto dura un mese. Ma solo per chi presenta domanda di Assegno di Inclusione.

Altrimenti la sospensione può durare anche di più. Non ci sono particolari difficoltà a presentare nuova domanda, visto che gli interessati, se è vero che hanno preso il sussidio per tutti i mesi spettanti del 2025, hanno già un ISEE in corso di validità. Probabilmente sarà a giugno che scatteranno le prime sospensioni, o meglio, nel mese di luglio ci saranno i primi ad incorrere nella sospensione del sussidio. Sono quelli che hanno iniziato a prendere il sussidio dal mese di gennaio 2024.

La stessa sorte toccherà ad agosto per chi ha preso il sussidio da febbraio 2024, oppure a settembre da chi lo ha iniziato a prendere da marzo 2024.

Va detto che presentando per tempo la domanda, entro la fine del mese successivo a quello dell’ultima ricarica, il pagamento della prima mensilità dei secondi 12 mesi arriverà il mese ancora successivo, ma in anticipo. Come sempre per le nuove domande il pagamento della prima mensilità arriva il 15 del mese e non il 27 come di solito arrivano le ricariche periodiche.