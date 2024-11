Novità 104: cosa fa il Garante dei Disabili

Occhio alla riforma della Legge 104 che introduce la nuova figura del Garante dei Disabili. Come cantano i Gemelli Diversi con il brano A Chiara piace vivere: “Come al solito ci si ritrova qua con la banda del bar fuori città. Parli serenamente di tutto e di niente, spesso è qualcosa che non ti va, c’è una novità stasera“.

Nel corso della vita sono tante le novità con cui tutti quanti ci ritroviamo a dover fare i conti. Alcune di queste sono apprezzate, mentre altre meno.

In tutti i casi non bisogna lasciarsi spaventare, bensì cercare di cogliere il lato positivo che ogni novità porta con sé.

Basti pensare ai tanti cambiamenti normativi che sono stati apportati nel corso degli anni dai vari governi che si sono susseguiti alla guida del nostro Paese. Riuscire a stare al passo può risultare alquanto difficile, tanto da rischiare di non essere a conoscenza di agevolazioni a cui invece si avrebbe diritto. Onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti, pertanto, è fondamentale cercare di restare informati, per sapere cosa bolle in pentola.

Proprio in tale ambito interesserà sapere che il 2025 porterà con sé nuove garanzie e nuovi diritti a favore dei titolari di Legge 104. Tra queste spicca l’introduzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Ma cosa farà? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme!

Dal 2025 debutta la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

In base a quanto si evince dalla prime informazioni in merito, il Garante dei Disabili avrà l’importante compito di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Entrando nei dettagli, come riportato sul sito del Dipartimento per il programma di Governo, il decreto legislativo numero 20 del 5 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 54 del 5 marzo 2024:

“ha istituito l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, organo collegiale composto da tre membri: il presidente e due componenti nominati dai Presidenti della Camera e del Senato. La sua istituzione, attiva a partire dal 1° gennaio 2025, rappresenta un passo avanti significativo nella protezione e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità in Italia. Infatti, la nuova Autorità Garante nazionale si impegna a contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta, assicurando che le persone con disabilità possano godere pienamente dei loro diritti e libertà fondamentali, operando in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18″.

Novità 104: cosa fa il Garante dei Disabili

Diverse sono le funzioni che verranno attribuite al Garante dei Disabili, come ad esempio vigilare sul rispetto dei diritti delle persone disabili.

Ma non solo, potrà verificare, d’ufficio oppure in seguito a segnalazioni, eventuali comportamenti discriminatori. Al fine di agevolare tale lavoro dovrebbe essere attivato un centro di contatto ad hoc.

Il Garante dei Disabili avrà anche l’importante compito di promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone disabili. In particolare a finire al centro dell’attenzione saranno le barriere architettoniche.

A tal proposito, sempre come riportato sul sito del Dipartimento per il programma del Governo, si ricorda che in casi di urgenza il Garante dei Disabili potrà:

“anche d’ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l’adozione di misure provvisorie“.

Una figura, quella del Garante dei Disabili, che sarà sicuramente di aiuto per tutti coloro alle prese con uno stato di disabilità, che avranno finalmente un importante punto di riferimento, grazie a cui tutelare i propri diritti.