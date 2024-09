Certificate Memory Cash Collect su Intel

Questo certificato di investimento, denominato commercialmente Memory Cash Collect di Vontobel, risponde all’esigenza di chi vuole investire in un’azienda che produce dispositivi a semiconduttore, microprocessori ecc.

Informazioni quantitative sul sottostante

Il sottostante del certificato di Vontobel è rappresentato dal titolo azionario Intel (INTC), non ha bisogno di presentazioni ed è quotato nel NASDAQ100.

Processo Stocastico e Trading

Sul sottostante domina una forte proprietà momentum, con Hurst e Significatività Statistica che crescono al diminuire del periodo analizzato: H_4096=549 e Sign. Stat>98,430%; H_2048=0,554 con Sign.

Stat.>97,894%; H_1024=0,600 e Sign. Stat.>99,910%.

Si consiglia quindi di fare trading diretto sul titolo, su dati di chiusura giornalieri, mediante ausilio di tecniche momentum-breakout-trend following.

Il Rischio

Sul rischio, misurato in tal caso dalla volatilità implicita (volatilità futura attesa ed espressa dalle opzioni a 30 giorni), si può dire che sul sottostante vige un clima di elevata incertezza, implicando un margine più che sufficiente per la strutturazione del prodotto: attualmente si attesta intorno al 56%.

Aspetti Fondamentali

Dal lato fondamentale INTC ha prodotto due anni (2022 e 2023) ricavi in calo mantenendo, più o meno, lo stesso livello di costi operativi e di R&D. Il tutto porta INTC, a cascata, a produrre EPS molto più bassi e a bruciare cassa libera (FCF).

Per tale motivo Market Screener e Stock Analysis assegnano due HOLD complessivi, ma con relativi prezzi target medi e massimi elevati.

In ultimo, ma non per importanza, INTC produce dividendi atti alla strutturazione del prodotto.

Se non si vuole prendere posizione diretta sul titolo è possibile prendere a riferimento il certificato che presentiamo: a seguire la struttura ed il payoff.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect: la Struttura

A seguire la struttura del certificato firmato Vontobel:

Barriera europea sul capitale al 60% dei valori iniziali

sul capitale al 60% dei valori iniziali Trigger cedole al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Cedole trimestrali condizionate del 2,15% (max 8,60% annuo) sul valore nominale, con effetto memoria

del 2,15% (max 8,60% annuo) sul valore nominale, con Autocall trigger trimestrale attiva dal 4° trimestre (dal 23.09.2025) e pari al 100% dei valori iniziali

attiva dal 4° trimestre (dal 23.09.2025) e pari al 100% dei valori iniziali Scadenza a 2,5 anni

a 2,5 anni Valore nominale di 100 euro

di 100 euro Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato a 102,40 Euro – intorno alle 09:10 del 25.09.2024 –

Vontobel Certificati Memory Cash Collect: Funzionamento del Payoff

Questo Certificato è stato emesso da Vontobel il 20.09.

Meccanismo Cedolare

2024, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 22.03.2027 (liquidazione 31.03.2027), è negoziato sued ha un valore nominale di 100 Euro.

Il certificato targato Vontobel paga dunque cedole trimestrali condizionate di 2,15 Euro, cioè se il sottostante non scende oltre il trigger delle cedole, posto al 60% dei valori iniziali; in altre parole il valore di mercato di INTC non deve scendere al di sotto del -40% del rispettivo valore iniziale affinché avvenga il pagamento del premio.

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando il sottostante risale sopra il trigger in una delle date di valutazione successive

Meccanismo di rimborso anticipato automatico: Autocall

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger trimestrale, a partire dal 4° trimestre (vedi la struttura): se il prezzo del sottostante è pari o superiore al relativo valore iniziale il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del trimestre in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

NB: se alla prima data scatta l’autocall, si ottengono 4 cedole più il nominale, ossia 108,60 Euro. Altrimenti si passa alla seconda data di valutazione (5 cedole più il nominale) ecc.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non è stato richiamato anticipatamente dall’emittente, si prefigurano 2 scenari:

se il sottostante non scende la barriera europea posta al 60% dei valori iniziali (stessa entità del trigger cedolare), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -; in altre parole si otterrebbero 12 cedole più il nominale .

. in caso contrario il certificato replica linearmente la performance di INTC, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del suddetto sottostante.

Barriera Europea ed Opzione Quanto

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Da notare anche la presenza dell’opzione quanto: nonostante i sottostanti su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni, favorevoli o sfavorevoli, del tasso di cambio EUR/USD.

Il Sottostante e la Componente Lineare

La situazione attuale sul sottostante di questo certificato targato Vontobel è la seguente:

INTC -> valore iniziale (21,06 USD), Barriera/trigger cedola (12,636 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 20.09.2024 a 22,81 USD, pari al 108,31% del valore iniziale)

NB: Dato che INTC si trova al 108,31% del suo valore iniziale e dato che il certificato quota in lettera sotto ai 108,31 Euro, si può dire che il prodotto stesso quota con un piccolo sconto sulla componente lineare.

Analisi dinamico-oggettiva del Payoff a Scadenza

In base alle quotazioni attuali di INTC, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di circa 102,40 euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore di INTC dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %) :

Se il certificato non è scaduto anticipatamente, Vontobel paga il nominale più l’ultima cedola condizionata (assieme a quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria) se il sottostante WO non scende oltre il -44,60% dall’attuale quotazione. massimo rendimento potenziale lordo poco meno di 2 anni e mezzo al 18,65% (7,50% annualizzato). Viceversa, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore leggermente inferiore rispetto all’investimento diretto su INTC (il certificato, come detto, quota con un piccolo sconto sulla componente lineare).

Codice ISIN

DE000VC37JK9

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato dall’emittente Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.