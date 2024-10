Come Investire su Basket Misto Italia con Premi Fissi

Certificato molto interessante di Vontobel, su cui ritornare, per investire su tema misto ma quotato in Italia.

Il certificato è molto interessante perché:

elargisce corpose cedole fisse che formano un coupon annuo del 10,20% sul valore nominale (in realtà più elevato perché il certificato è acquistabile in lettera sotto la pari a 97,10 Euro)

che formano un coupon annuo del sul valore nominale (in realtà più elevato perché il certificato è acquistabile in lettera a 97,10 Euro) è presente il meccanismo di autocall che permette il rimborso anticipato

che permette il rimborso anticipato ha una protezione condizionata discretamente conservativa sul capitale (70% dei valori iniziali)

sul capitale (70% dei valori iniziali) ha una media scadenza

Ora si passa all’analisi dei numeri, ossia del rendimento in caso di autocall ed a scadenza.

Vontobel Certificati Fixed Cash Collect Autocallable: Rendimento in Autocall

A partire dal 4° trimestre è attivo il meccanismo di autocall, tale per cui si verificano due scenari potenziali ad ogni data di valutazione:

se il Valore dei Sottostanti è pari o superiore al rispettivo Valore Iniziale il certificato paga la cedola del periodo in questione più il valore nominale altrimenti il certificato paga la cedola fissa e continua la sua vita.

NB: se la condizione scatta alla prima data, si saranno ottenute 4 cedole fisse più il nominale ossia 110,20 Euro, con un rendimento lordo potenziale a poco meno di 1 anno del 13,49% (14,07% annualizzato). Se l’autocall scatta alla seconda da si otterrebbe un totale di 112,75 Euro, con un rendimento a meno di 1 anno e 3 mesi del 16,12% (13,31% annualizzato) e cosi via, fino ad arrivare alla penultima data (potenziale importo di 122,95 Euro).

Come si può vedere, il massimo rendimento annualizzato potenziale si sprigiona alla prima data di autocall.

Vontobel Certificati Fixed Cash Collect Autocallable: Conto P&L a Scadenza

A seguire la struttura di rimborso del contratto di Vontobel a scadenza, con MONC come sottostante WO, con Valore di Mercato a 51,64 Euro e Valore Iniziale a 54,16 Euro:

Come si può vedere, se il WO non scende oltre il -26,58% si ottiene un rendimento lordo a poco meno di 2 anni e mezzo del 29,25% (11,915% annualizzato)

Se invece scende del -30% si ottiene solo una perdita del -5% e così via.

Per una maggiore disamina del certificato e dei sottostanti si legga anche come investire su basket misto italia