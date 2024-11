Investire con i Certificati di Vontobel ad Altissimo Rendimento

Oggi vengono ripresi due certificati già ampiamente analizzati ed emessi da Vontobel, ossia il DE000VC5YBN0 ed il DE000VC5YBL4.

Questi certificati due certificati, per ricapitolare, hanno in comune il fatto di consentire di investire con airbag su 2 portafogli misti (prevalentemente USA) e con:

Corposissimi coupon mensili condizionati (rispettivamente 3,93 Euro e 2,60 Euro) senza memoria (la prima cedola rilevata ieri a chiusura del mercato azionario americano, con condizione rispettata)

(rispettivamente 3,93 Euro e 2,60 Euro) senza memoria (la prima cedola rilevata ieri a chiusura del mercato azionario americano, con condizione rispettata) Un prezzo ask abbondantemente sotto la pari (rispettivamente a circa 87,40 e 82,90 Euro, con il SeDeX aperto). Quest’ultimo, per entrambi, è ulteriormente sceso da quando si scriveva l’ultima volta. Ciò consente di estrarre ulteriore rendimento potenziale dai prodotti.

abbondantemente (rispettivamente a circa 87,40 e 82,90 Euro, con il SeDeX aperto). Quest’ultimo, per entrambi, è ulteriormente sceso da quando si scriveva l’ultima volta. Ciò consente di estrarre ulteriore rendimento potenziale dai prodotti. Una discreta protezione condizionata su capitale e cedole (barriera = 60% dei Valori Iniziali), ulteriormente amplificata dallo Strike pari a barriera per la protezione Airbag

su capitale e cedole (barriera = 60% dei Valori Iniziali), ulteriormente amplificata dallo pari a barriera per la protezione Airbag Un meccanismo Fast Step Down sull’autocall (decrescente all’1% mese)

Ora passiamo all’analisi dei dati (prezzi e rendimenti).

Vontobel Cash Collect Airbag Fast Step Down: Rendimento Massimo in caso di Autocall

C’è da notare l’effetto fast step down, a partire dal 6° mese, dal 100% al 77% dei valori iniziali:

Se alla prima data (6° mese, sottostanti>100% dei valori inziali) scatta l’autocall, Vontobel avrà elargito all’investitore il nominale più un massimo di 6 cedole potenziali, per un totale di rispettivamente di rispettivamente 123,58 e 115,6 Euro, con rendimenti lordi massimi a 5 mesi del 41,40% e del 39,45% (rispettivamente 102,09% e 97,28% annualizzato ), rispetto il suddetto prezzo lettera.

a 5 mesi del e del (rispettivamente e ), rispetto il suddetto prezzo lettera. Se scatta alla seconda data (7° mese, sottostanti>99% dei livelli iniziali), si ipotizza aver ottenuto un massimo di 7 cedole potenziali più il nominale, ossia 127,51 e 118,20 Euro, con rendimenti lordi massimi a 6 mesi del 45,89% e 42,58% (rispettivamente 92,55% e 85,77% annualizzato); e cosi via fino ad arrivare alla penultima data di osservazione (29° mese e sottostanti>77% dei livelli iniziali).

Come si può vedere, il massimo ritorno annuo potenziale massimo (ai prezzi attuali) si sprigiona alla prima data di autocall.

Vontobel Certificati Cash Collect Airbag Fast Step Down: Payoff a Scadenza

A scadenza, se i prodotti firmati Vontobel non si sono estinti anticipatamente, si verificano 2 scenari potenziali:

Se il valore dei sottostanti è superiore alla barriera, si ipotizza ottenute un massimo di 30 cedole più il nominale, ossia rispettivamente 217,90 e 178 Euro, con rendimenti lordi massimi a 2 anni e 5 mesi del 149,31% e del 114,72% (rispettivamente del 61,93% e 47,58% annualizzato). Altrimenti il certificato si riferisce alla performance del sottostante WO (ossia con valore finale peggiore in rapporto al valore inziale), pagando un valore pari al valore nominale moltiplicato il rapporto fra valore finale e strike (che è più basso del valore iniziale, conferendo maggiore protezione) del WO.

Vedi quindi l’opzione Airbag che limita le perdite solo per la parte eccedente lo strike, e che coincide con la barriera. Se ad esempio si ipotizzasse l’acquisto al nominale di 100 Euro, la barriera è al 60% dei valori iniziali e la performance del sottostante WO è pari al 55% dei valori inziali, allora il valore di rimborso è di circa 91,67 Euro, perdendo circa solo l’8,33% e non il 45% a fronte di un -45% del sottostante dalla quotazioni iniziale.

In formule:

Valore di rimborso con Airbag al 60% = Valore Nominale x 55/60 ~= 91,67 € (performance prodotto ~= -8,33%)

In altre parole, per calcolare la perdita si prende la parte eccedente di perdita oltre la barriera, in tal caso il 5%, e si moltiplica per il rapporto airbag, in questo caso pari a circa pari a 1,6periodico.

Dove:

Rapporto Airbag = Valore Iniziale / Strike

