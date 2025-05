Volkswagen cambia strategia, tutto pur di uscire dalla crisi

Le difficoltà dell’automotive sono sotto gli occhi di tutti, ma c’è chi più di tutti ha sofferto la crisi. Ora però è pronta a rientrare, grazie anche a una serie di novità mirate e atte a semplificare le strategie di marketing. Volkswagen dunque si prepara a una svolta nella sua strategia di comunicazione e design per la gamma elettrica. La casa automobilistica tedesca ha deciso di abbandonare progressivamente la sigla “ID.” utilizzata finora per identificare i modelli a batteria, come ID.3, ID.4 e ID.5. Una scelta che segna un netto cambio di rotta rispetto all’approccio seguito negli ultimi anni, e che punta a una maggiore coerenza con la tradizione storica del marchio.

I nuovi modelli elettrici non avranno più sigle dedicate, ma riprenderanno i nomi iconici come Golf e Tiguan, già familiari al pubblico da decenni. Con questa mossa, il gruppo mira a rafforzare il legame emotivo con i consumatori e a semplificare l’identificazione dei veicoli nella gamma, eliminando barriere linguistiche e tecniche che potrebbero aver ostacolato la diffusione degli attuali modelli ID.

Il cambiamento non avverrà immediatamente su tutta la linea, ma accompagnerà il lancio della seconda generazione di veicoli elettrici Volkswagen. I modelli ID esistenti, come ID.3 e ID.4, continueranno a essere venduti per un periodo ancora da definire, ma non saranno più al centro della comunicazione futura. Le nuove auto elettriche, invece, nasceranno già con denominazioni familiari, affiancando o sostituendo le controparti termiche esistenti. L’intenzione dichiarata è quella di offrire una gamma semplice, coerente e ben riconoscibile, riducendo la distanza tra le tecnologie emergenti e il patrimonio storico del brand.

La Golf elettrica al posto della ID.3

Uno degli esempi più significativi di questa transizione riguarda la compatta elettrica che sostituirà l’attuale ID.3. Il nuovo modello, pur essendo costruito su una piattaforma evoluta e con prestazioni migliorate, non porterà più la denominazione ID, ma prenderà il nome Golf. La scelta non è casuale: la Golf è uno dei modelli più noti e apprezzati di sempre, e rappresenta un punto di riferimento nel segmento delle berline compatte. Dare questo nome a un veicolo elettrico non è solo una mossa di marketing, ma un tentativo di rafforzare la fiducia del consumatore in una tecnologia che, seppur ormai diffusa, è ancora percepita da molti come innovativa e incerta.

Lo stesso approccio sarà adottato anche per altri segmenti. La Tiguan, ad esempio, darà il nome al futuro SUV elettrico che prenderà il posto dell’attuale ID.4. L’obiettivo è quello di evitare sovrapposizioni tra gamme distinte e di eliminare la confusione che potrebbe derivare da sigle tecniche poco intuitive. Volkswagen riconosce che la nomenclatura attuale, pur coerente dal punto di vista ingegneristico, non sempre si traduce in una comunicazione efficace nei confronti del grande pubblico. Riprendere nomi esistenti consente invece di mantenere la continuità storica del marchio, adattando il contenuto tecnologico senza stravolgere l’immagine.

Volkswagen, nuovo design e maggiore qualità costruttiva

La rivoluzione non sarà soltanto nominale.

I futuri modelli elettrici Volkswagen porteranno con sé un’evoluzione sul piano stilistico e tecnico. I veicoli saranno caratterizzati da un design più ricercato, con materiali e finiture di livello superiore rispetto alla prima generazione. L’esperienza maturata con la gamma ID ha infatti messo in evidenza alcune criticità, in particolare legate alla qualità degli interni e alla gestione dell’interfaccia uomo-macchina. La casa tedesca intende correggere il tiro, puntando su una maggiore attenzione ai dettagli e sull’integrazione di tecnologie avanzate, mantenendo però la facilità d’uso come elemento centrale.

Sotto il profilo tecnico, le nuove vetture beneficeranno di batterie più efficienti, piattaforme aggiornate e sistemi di guida assistita di nuova generazione. L’obiettivo è offrire un prodotto più maturo, competitivo non solo sul piano delle emissioni, ma anche in termini di piacere di guida, comfort e versatilità. La nuova generazione di modelli elettrici non dovrà più essere percepita come un’alternativa sperimentale, ma come la naturale evoluzione delle auto Volkswagen tradizionali.

Questa revisione profonda arriva in un momento cruciale per l’industria automobilistica europea, che deve affrontare la transizione ecologica in un contesto di rallentamento economico, concorrenza cinese crescente e nuove normative ambientali. Volkswagen ha scelto di rafforzare la propria identità invece di frammentarla, facendo leva sulla forza dei nomi storici per accompagnare i clienti nella trasformazione del mercato.

Volkswagen, un ritorno all’identità per affrontare il futuro

Il marchio tedesco sembra quindi orientato verso una strategia di semplificazione e consolidamento. L’eliminazione della sigla ID rappresenta un ritorno a una comunicazione più diretta, che punta sulla riconoscibilità e sul valore del nome. In un mercato sempre più affollato, dove l’offerta elettrica cresce e i clienti cercano riferimenti chiari, riproporre nomi come Golf e Tiguan anche in versione elettrica può fare la differenza.

Il futuro elettrico di Volkswagen non sarà più un ramo separato del brand, ma ne diventerà parte integrante, in continuità con il passato. Una mossa che mira non solo a migliorare la percezione dei veicoli elettrici, ma anche a rafforzare l’identità complessiva della casa automobilistica, proiettandola verso un futuro dove innovazione e tradizione camminano insieme.

Riassumendo.