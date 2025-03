Voi col pezzotto avete le ore contate, cosa fa Piracy Shield 2.0

Forse ci siamo, la nuova versione di Piracy Shield promette di debellare una volta per tutte il famigerato pezzotto. Il contrasto alla pirateria digitale continua a essere una priorità per le autorità italiane. Dopo le problematiche emerse con la prima versione di Piracy Shield, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha deciso di avviare una consultazione pubblica per introdurre una nuova e migliorata versione della piattaforma. L’obiettivo è quello di rendere più efficace il blocco dei siti che trasmettono illegalmente contenuti protetti da copyright, riducendo al minimo gli errori e garantendo il rispetto delle norme.

I limiti della prima versione di Piracy Shield

La prima implementazione di Piracy Shield ha sollevato numerose polemiche, soprattutto per l’assenza di una consultazione preliminare con le parti coinvolte. Il sistema era stato sviluppato da una startup su commissione della Lega Serie A e poi donato all’AGCOM per la gestione centralizzata del blocco dei siti pirata.

Tuttavia, alcuni errori tecnici hanno generato disagi, come il blocco accidentale di servizi digitali legittimi, tra cui Google Drive, rendendo evidente la necessità di un aggiornamento.

Un altro punto critico era la gestione delle richieste di blocco. In molti casi, le segnalazioni non venivano verificate con sufficiente attenzione, portando alla chiusura di indirizzi IP e nomi di dominio che non erano direttamente coinvolti nella pirateria. Questo ha sollevato dubbi sulla trasparenza del processo e sulla protezione degli utenti legittimi.

Le novità di Piracy Shield 2.0 contro il pezzotto

Con la nuova versione della piattaforma, AGCOM punta a risolvere le criticità emerse e sconfiggere definitivamente il pezzotto.

Una delle principali innovazioni riguarda l’estensione delle cosiddette “ingiunzioni dinamiche”, che non saranno più limitate solo agli eventi sportivi in diretta, ma potranno essere richieste anche per la protezione di film, serie tv, programmi di intrattenimento e altri contenuti di interesse pubblico. Questo permetterà ai detentori dei diritti di ottenere la rimozione più rapida dei contenuti trasmessi illegalmente.

Inoltre, verranno introdotte misure più stringenti per verificare le richieste di blocco, evitando che siti legittimi vengano erroneamente oscurati. Anche i motori di ricerca e i fornitori di servizi VPN potranno essere coinvolti nel processo, rendendo più difficile per gli utenti aggirare le restrizioni imposte dal sistema.

Un altro aspetto interessante della nuova versione è la possibilità di riabilitare i domini e gli indirizzi IP che non risultano più utilizzati per la pirateria da almeno sei mesi. Questo meccanismo consentirà di ridurre il rischio di blocchi permanenti inutili, garantendo un maggiore equilibrio tra la tutela del copyright e il rispetto dei diritti digitali.

Addio pezzotto? L’importanza della consultazione pubblica

Per evitare gli errori del passato, questa volta AGCOM ha deciso di aprire una consultazione pubblica, permettendo a tutti gli attori coinvolti di esprimere opinioni e suggerimenti prima dell’attuazione della nuova piattaforma. Tra i partecipanti figurano titolari dei diritti, operatori di telecomunicazioni, associazioni dei consumatori e rappresentanti del settore tecnologico. Questo approccio mira a garantire che le nuove misure siano efficaci, ma anche equilibrate e rispettose dei diritti degli utenti.

Uno degli aspetti più discussi riguarda la velocità di intervento della piattaforma. L’obiettivo è quello di rispondere alle segnalazioni entro 24 ore, permettendo ai detentori dei diritti di proteggere tempestivamente i propri contenuti. Tuttavia, alcuni esperti sollevano preoccupazioni sulla possibilità di errori nella fase di verifica, motivo per cui si stanno valutando meccanismi di controllo più rigorosi prima dell’effettiva rimozione dei contenuti segnalati.

Inoltre, il coinvolgimento dei fornitori di servizi internet e delle VPN potrebbe portare a nuove sfide dal punto di vista tecnico e giuridico. Alcuni operatori si sono detti preoccupati per l’impatto che queste misure potrebbero avere sulla neutralità della rete e sulla privacy degli utenti.

La nuova versione di Piracy Shield rappresenta un passo importante nella lotta alla pirateria, ma il successo del progetto dipenderà dalla capacità di bilanciare la protezione del copyright con la tutela dei diritti digitali. Con una consultazione pubblica aperta e un approccio più attento alla gestione delle segnalazioni, l’obiettivo è quello di rendere il sistema più efficace e meno soggetto a contestazioni.

