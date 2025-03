VHS da record, queste vecchie videocassette valgono una fortuna

Forse potreste avere una fortuna in casa e non saperlo. Le vecchie videocassette VHS, per anni dimenticate in soffitte e cantine, stanno vivendo una seconda vita nel mercato del collezionismo. Alcuni titoli sono diventati talmente rari e ricercati da raggiungere cifre incredibili, paragonabili al valore di un piccolo appartamento in città. Per molti, l’idea di guadagnare migliaia di euro vendendo una semplice cassetta può sembrare surreale, eppure il mercato dimostra che la domanda continua a crescere.

VHS da record

I film degli anni ’80 e ’90 sono tra i più quotati, soprattutto se si tratta di edizioni particolari, versioni limitate o addirittura errori di stampa che li rendono unici.

I collezionisti sono disposti a pagare cifre folli pur di accaparrarsi una copia introvabile, e questo ha scatenato una vera e propria caccia al tesoro nei mercatini dell’usato e tra i ricordi di famiglia. Alcune VHS, ancora sigillate e in condizioni perfette, hanno superato i centomila euro di valore, rendendole veri e propri oggetti di lusso.

Tra i titoli più ambiti spiccano alcuni classici del cinema d’avventura, horror e fantascienza. Le prime edizioni di film come “I Goonies”, “Ritorno al Futuro” o “Star Wars” possono raggiungere cifre impressionanti, soprattutto se accompagnate dalla confezione originale e dal sigillo di fabbrica intatto. Il motivo di questa impennata di valore risiede nella rarità: molte copie sono andate perse, deteriorate o semplicemente buttate via nel corso degli anni, riducendo drasticamente la disponibilità sul mercato.

Le videocassette Disney occupano un posto speciale in questa classifica del lusso. Alcune edizioni particolari, come quelle con il celebre “Black Diamond” stampato sulla confezione, sono vendute a cifre esorbitanti.

Anche titoli che un tempo erano di largo consumo, come “La Bella e la Bestia” o “Il Re Leone”, se fanno parte di una specifica tiratura, possono arrivare a costare migliaia di euro. In questi casi, non conta solo il titolo, ma anche l’anno di produzione, il codice seriale e lo stato di conservazione.

VHS, non solo film

Oltre ai film, ci sono alcune videocassette legate a eventi sportivi, concerti o edizioni speciali di serie televisive che hanno acquisito un valore incredibile. Documentari o filmati rilasciati in poche copie per il mercato interno di determinati paesi sono tra i più ricercati. In questi casi, più che il titolo in sé, conta la difficoltà nel reperirlo. Molti collezionisti sono alla ricerca di esemplari unici, e questo fa lievitare i prezzi a livelli impensabili.

Il mercato di queste rarità è alimentato non solo da appassionati di cinema, ma anche da investitori che vedono nelle VHS un’opportunità di guadagno. La logica è simile a quella dei vinili o delle prime edizioni di libri: più un oggetto è raro e ben conservato, più il suo valore cresce nel tempo. Le piattaforme di vendita online hanno contribuito a rendere più visibile questo fenomeno, con aste che partono da poche centinaia di euro e si chiudono con offerte da capogiro.

Chiunque abbia in casa una collezione di vecchie videocassette potrebbe trovarsi tra le mani un piccolo tesoro senza nemmeno saperlo. L’importante è controllare alcuni aspetti fondamentali: la condizione della cassetta e della custodia, la presenza di eventuali sigilli originali e l’anno di produzione. Anche il formato ha il suo peso, poiché alcune versioni destinate a mercati specifici sono molto più ricercate rispetto a quelle di largo consumo.

Top videocassette di maggior valore

Non tutte le videocassette, ovviamente, hanno un grande valore. Molte rimangono oggetti dal prezzo simbolico, vendute per pochi euro nei mercatini. Tuttavia, alcune di esse possono davvero trasformarsi in un investimento sorprendente. Per questo motivo, prima di sbarazzarsi di vecchi film e cartoni animati, vale la pena fare una ricerca approfondita. Basta una sola cassetta rara per fare la differenza e scoprire che un semplice oggetto del passato può valere quanto un monolocale nel cuore di Roma.

“Star Wars” (1977, edizione VHS 1982) – Venduta per oltre 110.000 euro. Le prime edizioni sigillate sono tra le più ricercate dai collezionisti.

“I Goonies” (1985, edizione VHS 1986) – Una copia rara è stata battuta all’asta per 125.000 dollari, grazie alla sua tiratura limitata.

“Ritorno al Futuro” (1985, edizione VHS 1986) – Una copia sigillata ha raggiunto il valore di 70.000 euro in una vendita online.

“La Bella e la Bestia” (1992, edizione “Black Diamond”) – Alcune copie hanno superato 30.000 euro, poiché fanno parte di una tiratura limitata della Disney.

“Il Re Leone” (1994, edizione “Black Diamond”) – Un’altra VHS Disney molto ricercata, con copie vendute fino a 25.000 euro.

“Halloween” (1978, edizione VHS 1982) – La prima edizione del classico horror ha toccato il valore di 23.000 euro.

“Fantasia” (1940, edizione “Black Diamond” del 1991) – Una delle VHS Disney più preziose, con aste che hanno raggiunto 20.000 euro.

“La Sirenetta” (1989, edizione VHS 1990 con cover censurata) – Alcune versioni con errori di stampa hanno superato i 18.000 euro.

“Rocky” (1976, edizione VHS 1982) – Una copia in perfette condizioni è stata venduta per 15.000 euro.

“E.T. l’Extraterrestre” (1982, edizione VHS 1988 sigillata) – Una rara edizione ha toccato i 12.000 euro, rendendola un pezzo ambito dai collezionisti.

Riassumendo.