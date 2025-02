Diversi sono i bonus richiedibili a partire dal mese di febbraio 2025. Come canta Jovanotti con il brano Chissà se stai dormendo: “I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai ciò che vuoi, lo sai soltanto tu”. Soltanto noi stessi, e nessun altro, sappiamo davvero cosa desideriamo fare, i nostri obiettivi e sogni. Questo, però, non vuol dire che si debba fare necessariamente tutto da soli. Anzi, tanti sono i casi in cui può rivelarsi necessario, o quantomeno utile, chiedere aiuto.

Lo sa bene lo Stato che cerca puntualmente di mettere in campo delle misure volte a sostenere le famiglie che si ritrovano alle prese con delle difficoltà economiche.

A tal proposito il nostro consiglio è di recarsi al CAF per valutare assieme agli addetti ai lavori la possibilità di poter accedere, nell’anno in corso, ad alcuni interessanti bonus.

Vai al CAF a febbraio 2025 e scopri se hai diritto a questi bonus

Sono diverse le agevolazioni richiedibili nel corso del 2025, come ad esempio il bonus mobili ed elettrodomestici. Grazie a quest’ultimo è possibile beneficiare di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, volti ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per il 2025 la detrazione verrà calcolata su un importo massimo pari a 5 mila euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio.

La detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il tutto a patto che il pagamento venga effettuato attraverso strumenti tracciabili, quali ad esempio bonifico, carta di credito o debito. Non sono ammessi, invece, i pagamenti effettuati con denaro contante.

A beneficiare di tale detrazione, come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono coloro che acquistano:

“entro il 31 dicembre 2025 mobili ed elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori)” e abbiano “realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni”.

In arrivo il bonus per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica

Tra le misure più attese del 2025 si annovera il nuovo contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, ovvero non inferiore alla nuova classe energetica B, e prodotti nel territorio dell’Unione europea. Introdotto con l’ultima legge di Bilancio, il governo ha stanziato 50 milioni di euro per tale bonus che verrà:

“concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico“.

Tale incentivo verrà incrementato fino a 200 euro nel caso in cui il nucleo familiare del soggetto acquirente presenti un Isee inferiore a 25 mila euro. Per poter beneficiare di tale agevolazione sarà necessario smaltire contestualmente il vecchio elettrodomestico e acquistarne uno nuovo. Il fine è quello di incentivare l’acquisto di dispositivi green, grazie a cui ridurre l’impatto ambientale e di conseguenza anche quello sul costo delle bollette.

Il nuovo bonus, è bene sottolineare, potrà essere utilizzato per un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Si attende comunque il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, per conoscere i criteri, le modalità e i termini di erogazione di questo nuovo incentivo.