Truffa Nexi, ora si sono inventati anche il finto addebito per arrivare a quello vero

Quando pensavi che il peggio fosse ricevere l’ennesimo messaggio di phishing dal “principe nigeriano”, ecco che spunta un nuovo protagonista: la truffa Nexi. Sì, proprio così. Quella che dovrebbe essere una delle aziende più sicure nel gestire i pagamenti digitali diventa la copertura perfetta per ladri di dati e di soldi. Ironico, vero? Se qualcuno ti scrive fingendosi Nexi, forse non vuole solo consigliarti un piano tariffario migliore.

Truffa Nexi: quando la fantasia supera la realtà

I criminali informatici devono essersi riuniti in una sorta di brainstorming malefico e hanno deciso che usare il nome Nexi era la mossa vincente.

Risultato? Messaggi, email e telefonate in cui ti avvisano di un “problema con il tuo conto” o di “movimenti sospetti” che richiedono la tua immediata attenzione. Ovviamente, per “risolvere” ti forniscono un link. Clicca qui, inserisci i tuoi dati sensibili e il gioco è fatto: il tuo conto sarà più leggero di una piuma.

Questa variante di phishing sfrutta l’ansia e la fretta, i due migliori amici dei truffatori. Il messaggio è studiato per sembrare autentico, con logo Nexi, linguaggio pseudo-professionale e un senso di urgenza che ti fa sentire in colpa anche solo per aver acceso lo smartphone.

Come funziona la truffa Nexi e perché ci cascano in tanti

La genialità (se così possiamo chiamarla) della truffa Nexi sta nella sua capacità di sembrare reale. Usano SMS con mittente “Nexi” che finiscono nello stesso thread dei messaggi autentici, o email con domini che sembrano ufficiali. È come vedere un ladro vestito da carabiniere che ti chiede di consegnargli le chiavi di casa: chi non ci cadrebbe?

I truffatori ti invitano a inserire PIN, password, dati della carta di credito o addirittura le credenziali del tuo conto online.

Un attimo dopo aver cliccato, i tuoi risparmi sono in fuga verso paradisi fiscali o conti correnti di ignoti compari in giro per il mondo. Nessun supereroe digitale arriverà a salvarti.

E attenzione: non pensare che il problema riguardi solo i “boomer” poco tecnologici. Anche i giovani, esperti di social e criptovalute, ci cascano. Perché il trucco è ben fatto e colpisce la psicologia umana più della pubblicità di un nuovo smartphone.

Difendersi dalla truffa Nexi (senza diventare paranoici)

A questo punto ti starai chiedendo: come evitare di cadere in trappola senza vivere come un eremita offline? La risposta è meno scontata di quanto pensi.

Non cliccare mai sui link sospetti: sembra ovvio, ma nel panico molti dimenticano anche il proprio nome.

Contatta direttamente Nexi: se ricevi un messaggio ambiguo, ignora il mittente e telefona tu stesso al servizio clienti ufficiale. Loro ti confermeranno se c’è un problema… o se è solo un’altra trovata di un hacker annoiato.

Attiva l’autenticazione a due fattori: non fermerà i truffatori, ma renderà la vita più difficile persino ai più determinati.

Infine, se hai il sospetto di essere caduto nella rete, blocca subito la carta e segnala la truffa alla Polizia Postale.

Magari non ritroverai i tuoi soldi, ma almeno eviterai che i tuoi dati vengano rivenduti al miglior offerente sul dark web. La verità è che viviamo in un mondo in cui devi diffidare persino dei messaggi che ti dicono “Buongiorno”. E no, non sei paranoico: sei realistico. Perché là fuori c’è sempre qualcuno pronto a fregarti.

I punti chiave.