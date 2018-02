WhatsApp, simpatici giochi in chat da fare con gli amici

Anche WhatsApp può essere un luogo di incontro per divertirsi con gli amici. Quello che vi presentiamo oggi infatti è una simpatica carrellata di giochi da fare in chat con i vostri contatti. Aprite una chat di gruppo, inserite i vostri amici più simpatici e… enjoy it. Andiamo a vedere quattro dei giochi più semplici e divertenti da fare online con l’applicazione di messaggistica più usata al mondo.

WhatsApp, giochi con gli amici in chat

Il primo gioco è Costruisci un titolo. Il primo partecipante scriverà il nome di un film, un programma televisivo o un libro, il prossimo partecipante dovrà nominare un altro film, programma TV o libro che inizi con l’ultima parola del film, programma o libro precedente e termini con la prima o ultima parola. Il vincitore del gioco sarà l’ultimo a nominare un titolo corretto. Il gioco successivo che vi proponiamo è Indovina l’oggetto. Il gioco consiste nel fare una fotografia di un oggetto il più astratto possibile, in modo tale che l’oggetto non sia visibile in modo chiaro. La foto deve essere inviata al gruppo o all’amico con cui si sta giocando e, ovviamente, vince chi indovina l’oggetto.

Terzo gioco della nostra carrellata dedicata a WhatsApp. Si intitola Game of Names. Un giocatore deve scrivere un nome e il successivo con l’ultima lettera del precedente. Ad esempio, se il primo giocatore scrive Davide, il giocatore successivo deve scrivere un nome che inizia con la lettera “E”. Il quarto e ultimo gioco è Verità o Sfida, un giocatore deve scegliere tra la verità o la sfida, nel primo caso deve rispondere sinceramente ad una domanda di un altro partecipante al gioco, nel caso in cui la scelta sia invece una sfida, deve inviare una fotografia o un video che verifichi che la sfida sia stata debitamente soddisfatta.

