Instagram e la Spunta Blu: perché la vogliono tutti?

La spunta blu di Instagram è, ormai, la cosa più desiderata dagli imprenditori e dai professionisti italiani. Più del ricercatissimo, fortunato Cent N.1 di Zio Paperone. Il miliardario più famoso del mondo.

É un simbolo. Un segno distintivo. E come tutti i segni distintivi, come tutti i simboli, possiede un grande potere: quello di influenzare la percezione degli utenti che frequentano il famoso social network.

Ma perché per molti è così importante riuscire a ottenere la tanto agognata “blue tick”? Cosa si nasconde dietro questa novella “corsa all’oro”, degna dei migliori cercatori del prezioso metallo fin dai tempi del Klondike? Vediamo di analizzare nel dettaglio questo fenomeno moderno.

La spunta blu di Instagram: chi può ottenerla e chi no

Innanzi tutto va chiarito che la desiderata spunta blu non è cosa alla portata di tutti.

Per riuscire a ottenerla bisogna, infatti, avere dei requisiti ben precisi e rispettare le regole dettate direttamente da Instagram. Anche in questo caso, però, ricevere la Blue Tick non è cosa certa e tantomeno scontata. Il social network, al contrario di quanto avveniva in passato, attraverso il suo staff esamina, valuta e decide chi sarà degno di riceverla e chi no. Ricorsi, preghiere, minacce, rituali sciamanici e pozioni magiche serviranno a niente se la risposta alla richiesta fatta sarà negativa.

Infatti per ottenere la spunta blu di Instagram bisogna essere un personaggio noto, famoso, riconosciuto dal grande pubblico. O un grande Brand. Ai comuni mortali che non anelano a diventare delle celebrità, nessuno regalerà il simbolo che equivale a dire “questo è un profilo verificato e autentico”.

Come (provare a) ottenere il badge di account verificato

Gli irriducibili che vogliono tentare di ottenere il badge di account verificato, la spunta blu di Instagram, posso seguire questa procedura.

Entrare dall’App del cellulare nel proprio account Instagram

del cellulare nel proprio account Instagram Dal menù selezionare Impostazioni , vai su Account > Richiedi verifica

, vai su Compilare i dati richiesti: Nome e cognome , poi cliccare su Tipo di documento e selezionare il tipo di documento di identità da allegare ( patente, carta d’identità , ecc.) utile a verificare di essere una persona reale.

, poi cliccare su e selezionare il tipo di documento di identità da allegare ( , ecc.) utile a verificare di essere una persona reale. Scegliere la categoria di appartenenza ( politica, cultura , ecc.) e descrivere il proprio pubblico.

, ecc.) e descrivere il proprio pubblico. Allegare link ad articoli, interviste, pubblicazioni, trasmissioni radio e/o tv per evidenziare la propria rilevanza pubblica.

per evidenziare la propria rilevanza pubblica. Premere invio, incrociare le dita e innalzare canti all’universo sperando di un gesto di magnanimità.

Fatto questo, non resta che attendere e sperare di veder apparire la tanto voluta spunta blu accanto al proprio nome su Instagram.

Ah, ultima cosa: le spunte blu non sono in vendita e, dunque non si possono comprare. Diffidate da chi cerca di vendervi l’agognato simboletto.