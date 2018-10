Concorso Wikipedia, ecco come partecipare a Wikinotizie e vincere il premio

Interessante concorso indetto da Wikinotizie, una delle tante diramazioni di Wikipedia, per talentuosi aspiranti giornalisti. Avete voglia di scrivere e cimentarvi con l’informazione? Ecco l’occasione per voi, il concorso è in vigore dal primo ottobre e scadrà il 30 novembre. Andiamo a vedere tutte le info.

Concorso Wikinotizie

Ecco le informazioni sul concorso indetto da Wikipedia, come partecipare e qual è il premio finale per coloro che parteciperanno con successo a questa iniziativa. Di seguito il testo integrale riportato sul sito ufficiale: Ad ottobre e novembre Wikinotizie organizza un concorso, con in palio ben 600 euro in buoni Amazon! Il concorso, che si terrà dal 1º ottobre 2018 al 30 novembre 2018, è aperto a tutti gli utenti registrati, basta scrivere un articolo su un tema a propria scelta, pubblicarlo ed aggiungere l’apposito template, seguendo le istruzioni qui sotto. Non avere paura! Se hai qualche domanda, non esitare a chiedere nella pagina di discussione. Sono previsti, inoltre, degli eventi divulgativi per aiutare a capire il funzionamento di Wikinotizie.

Ma come prendere parte a questo concorso dopo aver effettuato l’iscrizione? Ecco la risposta direttamente dalla pagina ufficiale: Scrivere un articolo, seguendo le regole di Wikinotizie contenute su Wikinotizie: Come scrivere un articolo. Per crearlo inserisci il titolo nel box qui sotto.

Pubblicarlo aggiungendo l’apposito pubblicato solo dopo essere sicuri che l’articolo sia corretto, che segua tutte le regole e che sia davvero come si desidera, aggiungere il template apposito per gli articoli del concorso digitando {{Articolo concorso|2018|proprio nome utente}} nella sua pagina di discussione. Se non inserirete il template, l’articolo non potrà partecipare al concorso. Se non sapete come inserire il template e decidete di non inserirlo, non vi preoccupate, un utente più esperto vi saprà dare una mano

fatto, l’articolo verrà valutato, alla fine del concorso, dalla giuria e verrà decretato il vincitore!

Non c’è da preoccuparsi, se avete problemi di ogni tipo non esitate a chiedere cliccando sulla linguetta “Discussione” ed inserendo il vostro intervento cliccando “modifica wikitesto”, un utente più esperto saprà darvi una mano. Basta inserire un titolo del tipo Volontari salvano la vita ad un’iguana in Abruzzo nel riquadro sottostante, premere il tasto “Crea un articolo” e iniziare a scrivere.

I premi sono dal valore di 600 euro in buoni Amazon e sono così ripartiti:

Premio della comunità

Primo classificato: 150 euro

Premio della giuria Modifica

primo classificato: 150 euro

secondo classificato: 100 euro

terzo classificato: 50 euro

Premio a chi ha scritto più articoli

primo classificato: 150 euro

I buoni verranno solennemente consegnati nella cerimonia di premiazione, che si terrà in località da destinarsi. Se i vincitori non sono presenti riceveranno il buono per via telematica. Alcuni articoli scelti dalla giuria ed i migliori selezionati dalla comunità riceveranno gadget messi in palio dalle associazioni.

ATTENZIONE!: per ricevere il premio è importante essere reperibili, leggendo la propria pagina di discussione e/o abilitando la ricezione delle email. Per abilitare la ricezione delle email andare in Speciale:Preferenze, inserire il proprio indirizzo e confermalo.

