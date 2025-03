Supporto Formazione e Lavoro terminato: La tremenda notizia, da aprile stop ai 500 euro

Una tremenda notizia si è abbattuta su molti beneficiari del sussidio destinato a chi è escluso dall’Assegno di Inclusione. Parliamo, naturalmente, del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Ma qual è questa notizia tanto temuta? Si tratta dello stop ai 500 euro mensili, percepiti da gennaio 2025 (e fino a dicembre 2024 nella misura di 350 euro al mese). In breve: il Supporto Formazione e Lavoro è terminato.

È quanto hanno letto alcuni beneficiari collegandosi alla pagina dedicata sul sito dell’INPS. Solo i più attenti avranno notato la dicitura “terminato” accanto alla mensilità di marzo, già visibile a schermo con la relativa disposizione di pagamento.

Ma cosa significa tutto questo?

“Buonasera, oggi ho aperto la pagina del Supporto Formazione e Lavoro sul sito dell’INPS e ho notato una cosa strana.

C’è la disposizione di pagamento di marzo, con valuta 21 marzo. Non me ne ero accorto prima, perché non sono andato in banca a controllare se erano arrivati i soliti 500 euro. Ma ho visto un dettaglio: lo stato della domanda risulta “terminato”. Cosa vuol dire? Fino all’ultima volta che ho guardato c’era scritto “accolta”. Non capisco.”

Differenze notevoli tra Supporto Formazione e Lavoro e Assegno di Inclusione

Il Supporto Formazione e Lavoro può essere considerato l’alter ego dell’Assegno di Inclusione, ovvero la misura “gemella” destinata a chi non rientra nei requisiti dell’ADI.

Infatti, mentre l’Assegno di Inclusione è pensato per i soggetti fragili – over 60, minori di 18 anni, invalidi almeno al 67%, presi in carico dai servizi sociali o con carichi di cura familiari – il Supporto Formazione e Lavoro è rivolto esclusivamente agli occupabili.

Si tratta di persone tra i 18 e i 59 anni, senza condizioni di fragilità tali da renderle idonee all’ADI.

Le due misure, pur essendo complementari, sono molto diverse per struttura, durata e modalità di erogazione.

L’Assegno di Inclusione vs il Supporto Formazione e Lavoro

L’Assegno di Inclusione ha una durata iniziale di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Il denaro viene caricato su una card elettronica e può essere speso solo per beni di prima necessità, farmaci, carburanti o utenze.

Il Supporto Formazione e Lavoro, invece, eroga denaro contante, che il beneficiario può liberamente spendere. L’importo viene accreditato su conto corrente, carta prepagata (previa comunicazione dell’IBAN) o con bonifico domiciliato alle Poste.

Anche gli adempimenti sono differenti:

per l’Assegno di Inclusione, è sufficiente partecipare agli incontri con i servizi sociali ogni 90 giorni , se i requisiti restano confermati;

ogni , se i requisiti restano confermati; per il Supporto Formazione e Lavoro, invece, è obbligatoria la partecipazione attiva a percorsi formativi, corsi di riqualificazione, o lavori socialmente utili per il Comune. Senza partecipazione, il sussidio decade.

La durata complessiva del Supporto Formazione e Lavoro è di 12 mesi.

Supporto Formazione e Lavoro terminato, ecco perché

Il passaggio dello stato della domanda da “accolta” a “terminata” può avvenire nel momento in cui si conclude l’attività o il corso da cui dipendeva il sussidio. È il caso, ad esempio, di chi ha già percepito tutti i 12 mesi previsti.

Chi, per esempio, ha svolto attività di assistenza domiciliare per conto del Comune, potrebbe aver ricevuto l’autorizzazione valida solo per un anno: il tempo necessario per beneficiare dell’intero periodo di copertura del sussidio.

Il consiglio per tutti è di controllare attentamente la propria situazione, proprio come ha fatto il nostro lettore. Anche perché l’avvio della misura non è stato uniforme per tutti.

C’è infatti chi ha ricevuto tre pagamenti in un solo mese. È successo, ad esempio, a chi ha fatto domanda a marzo 2024, con partenza effettiva ad aprile. In questi casi, a giugno sono arrivati:

due ricariche arretrate (aprile e maggio);

la ricarica del mese corrente (giugno).

Ecco come controllare la propria situazione

È chiaro, quindi, che chi ha iniziato a percepire il Supporto Formazione e Lavoro da aprile 2024, riceverà l’ultima mensilità a marzo 2025, e nulla ad aprile. Il sussidio è terminato.

Per controllare la propria situazione è necessario:

accedere al portale INPS con credenziali SPID, CIE o CNS; cercare la sezione “Supporto per la Formazione e il Lavoro” e accedere al relativo servizio; entrare nell’area personale dedicata al sussidio.

Nella sezione Gestione della Domanda, si troverà l’area Pagamenti in corso, dove appare la dicitura “Supporto Formazione e Lavoro terminato”.

Inoltre, cliccando su Dettaglio Esito Controlli e Requisiti, si può accedere alla voce Consultazione esito dei controlli dei requisiti, dove vengono elencati tutti i pagamenti ricevuti.