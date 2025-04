Successione, visure e adesso voltura catastale: come fare tutto da casa

Un nuovo servizio online è ora disponibile per i contribuenti, pensato per presentare la domanda di voltura catastale in modo più rapido, semplice e, soprattutto, a distanza. Quello che finora era possibile solo recandosi presso lo sportello territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate diventa ora interamente digitale.

Prosegue così il processo di semplificazione fiscale, che interessa molti adempimenti comuni ai cittadini. La novità del Fisco chiude un cerchio già avviato: chi non vuole rivolgersi a un professionista – magari costoso – potrà gestire tutto da casa. Dopo successioni e visure, arriva ora anche la voltura catastale online.

Tutte le tipiche operazioni catastali in rete

Basterà collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate, accedere all’area riservata e utilizzare le consuete credenziali SPID, CIE o CNS.

Fino a oggi, la voltura catastale era rimasta l’unica tra le operazioni catastali a non essere ancora integrata nella digitalizzazione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate e dell’ex Agenzia del Territorio.

Con questa innovazione, arriva l’ennesimo passo avanti verso la digitalizzazione completa, anche per pratiche considerate ancora troppo burocratiche.

Successione, visure e adesso voltura: come fare tutto da casa

Niente più code agli sportelli, appuntamenti o tempi lunghi per presentare la domanda, versare il corrispettivo e aggiornare le visure catastali: ora si potrà fare tutto da casa, senza l’intermediazione di tecnici o professionisti.

La nuova struttura digitale sarà direttamente accessibile ai contribuenti, aggiungendosi agli strumenti già esistenti. Il sito dell’Agenzia delle Entrate si arricchisce così di un altro strumento di semplificazione, utile per svolgere in autonomia adempimenti comuni.

Durante la fase di transizione, resteranno comunque attivi i modelli cartacei, prima che la voltura catastale online diventi l’unica modalità ammessa, proprio come avvenuto in passato con la dichiarazione di successione telematica.

Oltre al software “Voltura 2.0 – Telematica” utilizzato dai professionisti, ora si aggiunge una nuova modalità digitale, accessibile tramite area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Sarà anche possibile effettuare direttamente il pagamento del corrispettivo tramite PagoPA.

Cosa cambia per i contribuenti interessati

Questa novità è parte integrante della riforma fiscale e si inserisce nel processo di potenziamento dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

La voltura catastale rappresenta l’operazione successiva alla successione o alla compravendita di un immobile. Serve a comunicare al Catasto il cambio di intestazione dei proprietari di un bene, sia esso una casa o un terreno. In pratica, si tratta della comunicazione ufficiale al Fisco del passaggio di titolarità di un immobile.

Con il nuovo sistema, dalla presentazione della domanda al pagamento delle imposte dovute, tutto potrà essere gestito online, direttamente dal sito dell’Agenzia. Una volta completata la procedura, il contribuente riceverà una ricevuta ufficiale di presentazione e pagamento, che attesta l’avvenuta voltura.

La voltura catastale diventa più facile da completare

Il provvedimento che introduce questa nuova possibilità è stato firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il 27 marzo 2025, e non ci sono dubbi: il servizio sarà attivo nell’area riservata del portale, a disposizione di tutti i contribuenti.

Con questa novità, la gamma dei servizi digitali si amplia ulteriormente, offrendo ai cittadini più autonomia e meno burocrazia.

Anche il pagamento degli oneri e delle imposte catastali, che fino a oggi avveniva solo presso gli sportelli territoriali o tramite il “castelletto” dei professionisti (un conto pre-caricato usato per queste operazioni), viene semplificato.

Ora anche per la voltura catastale sarà possibile effettuare i pagamenti tramite la piattaforma PagoPA, rendendo la procedura più trasparente, veloce e tracciabile.