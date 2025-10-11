Un autentico fenomeno sociale è quello degli influencer: una vera e propria nuova professione nata grazie ai social network, alla rete e agli sponsor.

Un influencer, per definizione, è colui che — grazie alla propria autorevolezza in un determinato ambito, conquistata sul campo e confermata dal numero di follower — riesce a influenzare opinioni, gusti e decisioni.

Dalla moda alla tecnologia, dall’alimentazione ai viaggi, non esiste settore che non abbia i propri influencer di riferimento. I social hanno amplificato questo fenomeno, portando in breve tempo molte persone a diventare popolarissimi influencer, seguiti da un vasto pubblico e contesi dagli sponsor.

Una professione redditizia, a volte con guadagni molto elevati, tanto da essere diventata una meta ambita dai giovani.



Se un tempo un ragazzo si limitava a seguire il suo influencer preferito sognando di diventare come lui, oggi molti passano subito all’azione.

È così che nasce un altro fenomeno: quello dei baby influencer, su cui ora arriva una stretta legislativa con un disegno di legge (DDL) presentato a Palazzo Madama dalla senatrice Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia, firmato anche da esponenti di Lega, Forza Italia e PD, rendendolo di fatto trasversale.

La stretta sui baby influencer: conti congelati fino ai 18 anni

Non è la prima volta che il mondo degli influencer finisce al centro di interventi normativi o novità legislative. In passato si era parlato, ad esempio, delle pensioni per influencer.

Ma questa volta, con i baby influencer, la questione entra per la prima volta sotto la lente del legislatore.

Per baby influencer si intendono minorenni che, grazie ai social e al seguito ottenuto in un determinato campo, hanno avviato una vera attività lavorativa o imprenditoriale.



Si tratta, di fatto, di un lavoro remunerato: i guadagni arrivano dagli sponsor, dalle collaborazioni commerciali e dal numero di follower che un profilo riesce ad attrarre.

Un influencer crea contenuti digitali da condividere e, se questi risultano interessanti o virali, possono generare entrate economiche significative.

Questo vale anche per i minori, che — come accade sempre più spesso — possono diventare vere e proprie star del web.

Il problema nasce quando i guadagni generati dai contenuti dei figli vengono incassati e gestiti dai genitori, a volte senza una chiara tutela del minore.

Proprio per questo, il nuovo DDL introduce misure di protezione economica per evitare casi di sfruttamento minorile, come si legge nelle motivazioni del provvedimento.

Cosa cambia in concreto adesso per i minori di 18 anni

Con la nuova normativa, in caso di guadagni superiori a 10.000 euro l’anno, il baby influencer dovrà avere un conto corrente intestato a proprio nome, e non più ai genitori, come avviene spesso oggi.

Le somme oltre i 10.000 euro saranno congelate e utilizzabili solo al compimento dei 18 anni.

Inoltre, per l’apertura e la gestione di conti di questo tipo — con flussi legati ad attività lavorative o promozionali — servirà non solo il consenso dei genitori, ma anche l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro (oggi Direzione Provinciale del Lavoro).

Un sistema che non è nuovo in assoluto, poiché già applicato nel mondo dello spettacolo per i minori attori o artisti, ma che rappresenta una novità assoluta per il settore degli influencer.

Si tratta dunque di un vero giro di vite sui baby influencer, con l’obiettivo di regolare un settore in rapida crescita che, fino ad oggi, non aveva regole precise.