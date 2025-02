Settimana corta in Italia: a che punto siamo con la proposta di legge?

La riduzione dell’orario di lavoro senza impatti negativi sul salario rappresenta un tema centrale nel dibattito politico e sindacale. La proposta di legge attualmente in esame mira a introdurre la cosiddetta “settimana corta”, riducendo l’orario lavorativo a 32 ore settimanali. Ciò anche con una distribuzione su quattro giorni, senza alcuna diminuzione dello stipendio per i lavoratori.

L’iniziativa prevede un incentivo per le imprese attraverso un taglio dei contributi previdenziali compreso tra il 30% e il 60% per ogni contratto che aderisce al nuovo modello orario. Questa misura, oltre a favorire i dipendenti con una migliore conciliazione tra vita lavorativa e privata, punta a stimolare l’occupazione e aumentare la produttività aziendale.

Tuttavia, la proposta, presentata lo scorso ottobre, è ancora ferma presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, in attesa di ulteriori sviluppi.

Il principio della settimana corta: vantaggi e opportunità

Il concetto di “settimana corta” è stato sperimentato con successo in diversi paesi europei, con risultati che ne confermano i benefici. Studi e test pilota condotti in aziende di vari settori hanno dimostrato che una riduzione dell’orario lavorativo può migliorare il benessere dei dipendenti, aumentare l’efficienza operativa e ridurre il tasso di assenteismo. Inoltre, un orario più flessibile permette una maggiore motivazione e concentrazione durante le ore di lavoro effettivo.

Per le imprese, l’adozione di questa formula potrebbe tradursi in una gestione più dinamica e produttiva delle risorse umane. L’incentivo economico previsto dalla proposta di legge renderebbe meno oneroso per i datori di lavoro il passaggio a questo nuovo modello organizzativo, mitigando il costo della riduzione dell’orario lavorativo.

Il contesto normativo e gli ostacoli all’approvazione

Nonostante i potenziali vantaggi, il percorso legislativo della settimana corta in Italia è ancora bloccato. La proposta di ridurre l’orario da 40 a 32 ore senza tagli retributivi si scontra con le preoccupazioni di una parte del mondo imprenditoriale, che teme un impatto negativo sulla produttività e sulla competitività delle aziende. Le perplessità maggiori riguardano i settori con una forte intensità di lavoro, dove una riduzione delle ore potrebbe risultare più complessa da gestire senza un’adeguata riorganizzazione.

Un altro aspetto critico è il costo della misura per lo Stato. L’esonero contributivo, pur essendo un incentivo per le aziende, rappresenta un mancato introito per le casse pubbliche, e il governo deve valutare attentamente la sostenibilità economica di questa iniziativa nel lungo periodo.

Ma come detto in premessa, il tutto è ancora fermo presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, in attesa di ulteriori sviluppi.

Settimana corta: esperienze internazionali e prospettive future

Modelli simili sono già stati adottati con successo in alcuni paesi, come Islanda, Svezia e Germania. In Islanda, per esempio, un progetto pilota ha coinvolto migliaia di lavoratori con una riduzione dell’orario a 35 o 36 ore settimanali, dimostrando che la produttività non solo non è diminuita, ma in alcuni casi è persino migliorata. Anche in Svezia, alcuni esperimenti con la giornata lavorativa ridotta hanno portato a una maggiore soddisfazione dei dipendenti e a un incremento dell’efficienza.

In Italia, l’attuazione della settimana corta potrebbe rappresentare un punto di svolta per il mercato del lavoro, contribuendo a una migliore qualità della vita dei lavoratori. E a una trasformazione dell’organizzazione aziendale in ottica di maggiore flessibilità e innovazione.

Riassumendo