Per chi viaggia in treno e in aereo sono previsti importanti sconti legge 104. Come canta Enrico Nigiotti con il brano Nel silenzio di mille parole: “Sei sempre a lavorare, prendi le ferie che partiamo ad aprile. C’è poca gente e costa meno viaggiare, ma poi ci penso e non conviene”.

Tra impegni lavorativi e personali, sono davvero tante le cose da fare ogni giorno. Tutta una serie di attività che finiscono per prosciugare le nostre energie, tanto da avere inevitabilmente il bisogno di staccare un po’ la spina dalla routine quotidiana e ricaricare così le energie.

Quale miglior modo se non fare un bel viaggio e visitare, ad esempio, alcuni dei posti più belli della nostra penisola? Un pensiero che sarà sicuramente balenato nella testa di molti, che spesso devono purtroppo fare i conti con una triste realtà. Ovvero la mancanza di sufficiente denaro per poter pagare il biglietto per raggiungere una località di proprio interesse.

Per questo motivo è bene restare aggiornati sulle eventuali agevolazioni, come ad esempio gli sconti legge 104 per chi viaggia in treno e in aereo. Ma in cosa consistono? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Sconti 104 per chi viaggia in treno e in aereo

Diverse sono le agevolazioni a favore dei titolari di legge 104, come ad esempio la Carta Blu di Trenitalia. Quest’ultima, come si legge sul sito della nota azienda, è una:

“tessera gratuita nominativa emessa per specifiche categorie di persone con disabilità residenti in Italia che consente di usufruire della gratuità del viaggio, in territorio nazionale, per l’accompagnatore del titolare“.

A poter beneficiare di tale agevolazione sono determinate categorie di persone, ovvero:

“le persone con disabilità residenti in Italia e rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 18/80 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art 1 della Legge n. 508/1988 (ivi compresi i ciechi assoluti);

residenti in Italia e rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 18/80 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art 1 della Legge n. 508/1988 (ivi compresi i ciechi assoluti); i sordomuti ai sensi della Legge n° 381 del 26 maggio 1970;

ai sensi della Legge n° 381 del 26 maggio 1970; gli invalidi INAIL non autosufficienti, titolari: dell’assegno per assistenza personale e continuativa (ex DPR 1124/65 – all. n. 3 artt. 76 e 218) relativamente ai soli percettori con invalidità al 100%; dell’assegno per assistenza personale e continuativa (ex DPR 1124/65 – all. n. 3 artt. 76 e 218) con menomazioni all’integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006 c. 782 p. 4″.

non autosufficienti, titolari:

Dove andare per ottenere la Carta Blu

Per ottenere la Carta Blu bisogna recarsi presso gli uffici di Trenitalia e nelle biglietterie, avendo l’accortezza di portare con sé tutta la documentazione necessaria e attestante lo stato di invalidità e quindi il possesso dei requisiti prima citati.

La carta Blu, ricordiamo, ha unae nei casi di invalidità revisionabile può essere rinnovata in caso di riconferma della condizione di invalidità.

Molte compagnie aeree, inoltre, offrono degli sconti sui biglietti a favore dei passeggeri alle prese con uno stato di disabilità. Nella maggior parte dei casi viene richiesta una percentuale minima di disabilità, così come risulta dall’apposito certificato. Questo, è bene ricordare, non è un obbligo.

Ogni compagnia, infatti, può decidere liberamente se applicare o meno delle riduzioni di prezzo a favore dei titolari di legge 104. Il consiglio è quello di leggere attentamente le varie informazioni presenti sul sito o rivolgersi direttamente alla compagnia di proprio interesse per sapere se prevedono delle agevolazioni ad hoc, a cui poter eventualmente accedere.