Sanremo, la Rai diffida il Comune: cosa sta succedendo

Ormai è guerra senza esclusione di colpi tra la Rai e il comune di Sanremo. Cosa sta succedendo? Facciamo il punto della situazione. Lo storico legame tra il Comune di Sanremo e la Rai entra in una fase di tensione mai vista prima. L’emittente di servizio pubblico ha inviato una diffida formale all’amministrazione cittadina per l’uso ritenuto scorretto del marchio “Sanremo” e, in particolare, del nome legato al Festival della Canzone Italiana, vero e proprio gioiello di valore economico e culturale per la Rai.

Al centro del contendere vi è la volontà del Comune di dar vita a eventi collaterali durante la settimana del Festival, sotto l’etichetta di “Sanremo Week”, che secondo la Rai violerebbero gli accordi esistenti.

La diffida apre un fronte legale e istituzionale delicato, con implicazioni che vanno ben oltre una semplice disputa tra enti. In ballo c’è il controllo su uno dei marchi più potenti e iconici del panorama televisivo e culturale italiano.

Un marchio da tutelare: la posizione della Rai

Il Festival di Sanremo, trasmesso ininterrottamente dalla Rai sin dal 1951, è considerato un asset strategico dall’azienda pubblica. Nel corso degli anni è diventato non solo un evento musicale, ma anche un potente strumento di marketing, una vetrina per artisti e aziende e, soprattutto, un marchio registrato. La Rai è infatti titolare esclusiva del nome “Festival della Canzone Italiana di Sanremo” e di tutte le denominazioni affini. Ed è proprio su questo punto che si fonda la diffida legale inviata al Comune.

Secondo quanto emerge, il Comune avrebbe promosso alcune attività culturali e commerciali parallele durante i giorni del Festival utilizzando la denominazione “Sanremo Week”, in un contesto che potrebbe generare confusione tra eventi ufficiali e iniziative indipendenti.

La Rai contesta che questa sovrapposizione leda il valore del brand, sia sul piano dell’immagine che su quello economico. In particolare, si teme che la presenza di sponsor e partner non autorizzati possa interferire con gli accordi commerciali stipulati dall’emittente con i propri inserzionisti. Non si tratta quindi solo di una questione simbolica, ma anche di interessi economici concreti: il Festival rappresenta uno dei maggiori bacini pubblicitari della Rai, e qualsiasi “doppione” rischia di minare la sua unicità e la sua capacità attrattiva.

Il Comune di Sanremo si difende: eventi per valorizzare il territorio

Dal canto suo, il Comune di Sanremo non intende fare marcia indietro. Il sindaco Alberto Biancheri ha dichiarato che non esiste alcuna volontà di creare conflitto con la Rai, né tantomeno di “rubare” il marchio del Festival. Le iniziative previste durante la cosiddetta “Sanremo Week” sono, a detta dell’amministrazione, eventi collaterali pensati per coinvolgere il tessuto cittadino, valorizzare le realtà locali e offrire uno spazio culturale alla città in una settimana già ricca di attenzione mediatica.

Secondo il Comune, l’organizzazione di attività parallele non solo non danneggia il Festival, ma anzi lo arricchisce. Concerti in piazza, mostre, talk, attività per i turisti: tutto questo avrebbe l’obiettivo di creare un’atmosfera viva e diffusa che coinvolga anche chi non riesce ad accedere al Teatro Ariston.

La denominazione “Sanremo Week” non è da intendersi, secondo il Comune, come un marchio alternativo al Festival, ma come una cornice promozionale legata alla città.

La replica istituzionale, però, non basta a placare la Rai, che teme una deriva incontrollata nel branding del Festival. Le due parti si trovano ora su binari opposti: da un lato un Comune che rivendica autonomia e libertà organizzativa sul proprio territorio, dall’altro una Rai che protegge con forza il valore di un evento che gestisce e finanzia interamente.

Rai vs Sanremo, uno scontro da risolvere: tra diritti, comunicazione e interesse pubblico

In un momento storico in cui la valorizzazione del patrimonio culturale e mediatico è sempre più centrale, questa frattura tra la Rai e il Comune rischia di avere ripercussioni importanti. Il Festival di Sanremo, con i suoi oltre 70 anni di storia, non è solo un programma televisivo, ma un simbolo nazionale. Ogni sua componente – dal nome alla scenografia, dai contenuti musicali agli spazi pubblicitari – è parte di una macchina complessa che vive anche grazie al lavoro congiunto tra Rai, Comune, forze dell’ordine, imprenditori e volontari.

Uno scontro aperto tra i due principali attori di questo evento potrebbe trasformarsi in un danno d’immagine reciproco. Proprio per questo, entrambe le parti si dicono disponibili a sedersi attorno a un tavolo per discutere e ridefinire con maggiore chiarezza i limiti e le opportunità di collaborazione. Non è escluso che si arrivi a un protocollo d’intesa aggiornato, in cui il Comune possa avere uno spazio ufficiale per iniziative autonome, purché non interferiscano con gli interessi della Rai.

Il futuro del Festival di Sanremo passa anche da qui: non solo dal palco dell’Ariston, ma dalla capacità delle istituzioni di collaborare e trovare un equilibrio tra tutela del marchio e valorizzazione del territorio. Perché se è vero che “Sanremo è Sanremo”, è anche vero che senza la città, il Festival perderebbe parte della sua anima.

