Rottamazione quater. Sesta rata prorogata al 28 febbraio (solo per questi contribuenti)

Entro oggi deve essere pagata la 6° rata della rottamazione-quater. Chi non effettua il pagamento o lo fa solo in maniera parziale perderà tutti i benefici della pace fiscale.

Per alcuni la situazione non sarà così complicata in quanto ci sarà la possibilità di attivare una rateazione del debito residuo aumentato però di sanzioni e interessi. Somme che erano state cancellate per via dell’adesione alla pace fiscale. Per altri invece non ci sarà altra soluzione se non quella di pagare tutto il debito.

Ciò per evitare eventuali pignoramenti, fermi amministrativi, ecc.

Tuttavia, per alcuni la scadenza della 6° rata è rinviata al 28 febbraio 2025. Attenzione però la proroga della rottamazione-quater non vale per tutti.

Vediamo chi nello specifico può aspettare ancora il prossimo anno per effettuare il pagamento della rata n°6.

La rottamazione-quater. Oggi scade la 6° rata

La scadenza originaria della sesta rata della rottamazione delle cartelle è fissata al 30 novembre. Tuttavia la legge ammette un margine di tolleranza di cinque giorni, rinviando la scadenza al 9 dicembre.

Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” con scadenza del 30 novembre 2024.

Questo modulo è disponibile anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le modalità di pagamento includono:

Banche ;

; Uffici postali ;

; Tabaccai e ricevitorie ;

; Sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;

(ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill; Internet banking;

Canali telematici delle banche e di Poste Italiane;

Sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

App Equiclick tramite la piattaforma pagoPA;

Sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione su appuntamento.

È possibile richiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate sul conto corrente attraverso specifico servizio online disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia per chi non lo ha fatto in tempo, tale modalità di pagamento potrà essere attivato solo a partire dalla rata n°7.

Infatti per l’attivazione dell’addebito diretto sul conto corrente, il contribuente deve ricevere la conferma dall’ADER non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata.

Rottamazione quater. Sesta rata prorogata al 28 febbraio (non per tutti)

In premessa abbiamo accennato al fatto che per alcuni la scadenza della 6° rata della rottamazione della cartelle è prorogata al 28 febbraio 2025. Dunque c’è una proroga della rottamazione-quater.

In particolare, facciamo riferimento ai residenti dei territori alluvionati. Soggetti che in base all’art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso, beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della rottamazione delle cartelle.

Nel complesso, per tali soggetti c’è una proroga per tutte le scadenze della rottamazione-quater:

la domanda di sanatoria poteva essere presentata entro il 30 settembre 2023;

poteva essere presentata entro il 30 settembre 2023; Agenzia delle entrate-Riscossione ha trasmesso la Comunicazione delle somme dovute entro il 31 dicembre 2023;

la scadenza della prima o unica rata era prevista per il 31 gennaio 2024 e la scadenza della seconda rata, per il 28 febbraio 2024. Successivamente, la Legge n. 18/2024 ha prorogato al 15 marzo le prime due rate ma grazie ai 5 giorni di tolleranza, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024;

era prevista per il 31 gennaio 2024 e la scadenza della seconda rata, per il 28 febbraio 2024. Successivamente, la Legge n. 18/2024 ha prorogato al 15 marzo le prime due rate ma grazie ai 5 giorni di tolleranza, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024; la terza rata è scaduta il 31 maggio ma grazie ai 5 giorni di tolleranza, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 5 giugno 2024;

è scaduta il 31 maggio ma grazie ai 5 giorni di tolleranza, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 5 giugno 2024; la quarta rata è scaduta il 31 agosto. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 9 settembre 2024;

è scaduta il 31 agosto. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 9 settembre 2024; la quinta rata è scaduta il 31 ottobre. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 5 novembre 2024.

Nel caso di pagamento rateale, la sesta rata scade il 28 febbraio 2025. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 marzo 2025.

A oggi è da escludersi una nuova rottamazione delle cartelle.

