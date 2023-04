Wizzair lancia il primo abbonamento per volare low cost in Europa senza limiti

Volare low cost in Europa: ecco qual è il sogno di tutti. Viaggiare, infatti, dà la possibilità di cambiare prospettiva e guardare il mondo con occhi diversi. Inoltre offre la possibilità di evadere dalla solita routine e di vedere mete nuove, magari poco conosciute. Come diceva Coelho: “il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni”.

Ora la possibilità di spostarsi su e giù per l’Europa diventa realtà grazie a Wizzair che propone un’offerta unica. Ha lanciato un abbonamento aereo che permette di viaggiare andata e ritorno dall’Italia all’estero a costi agevolati senza limiti per 6 mesi.

Come funziona l’abbonamento

Il primo abbonamento per volare low cost di Wizzair si chiama “Multipass” e permette di viaggiare sulle rotte domestiche in Italia e su quelle internazionali da e per la Polonia (come parte della fase pilota di lancio).

Più nel dettaglio tale abbonamento di 6 mesi è suddiviso in sei pagamenti mensili fissi e permette a chi lo acquista di ricevere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese.

Sarà però possibile volare con il Wizz Multipass soltanto dall’inizio di maggio e gli abbonati potranno scegliere tra quattro piani disponibili.

Essi sono: il solo biglietto, il biglietto e Wizz Priority, il biglietto e un bagaglio da stiva da 20 chili o, infine, il pacchetto completo con tutti i servizi.

Così come tutti i ticket di viaggio, i servizi aggiuntivi, poi, si potranno acquistare e aggiungere alla prenotazione prima del volo.

Le altre caratteristiche della nuova formula Wizzair

Con il nuovo abbonamento proposto da Wizzair per viaggiare low cost si potrà accedere anche alle nuove rotte annunciate dalla compagnia aerea come Funchal in Portogallo e Memmingen in Germania in partenza da Roma.

In più si potrà viaggiare anche verso Madrid e Abu Dhabi da Milano e saranno garantiti anche i voli giornalieri delle destinazioni che hanno riscosso maggiore successo negli anni passati.

Per quanto concerne il prezzo, esso sarà fisso per i voli e i prodotti aggiuntivi per il periodo dell’abbonamento. Si tratta quindi di un’opportunità ottima visti i rincari dei voli per la stagione estiva. Non sarà necessario, infatti, monitorare i prezzi e pianificare il viaggio con un largo anticipo per assicurarsi i voli più economici.

Si potrà subito prenotare un volo dopo la sottoscrizione dell’abbonamento e sarà possibile volare low cost già cinque giorno dopo. L’abbonamento Wizzair inizia il primo giorno del mese per cui i clienti potranno prenotare il volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi trenta o trentuno giorni. Esso, infine, si rinnoverà ogni primo giorno del mese.

