6 modi infallibili per risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei

Le giornate più lunghe e gli odori della primavera fanno crescere la voglia di pianificare una vacanza per l’estate che sta arrivando. Chi vuole andare lontano, però, dovrà per forza partire in aereo se non ha a disposizione tanti giorni di ferie. Il problema è che i biglietti aerei sono sempre più costosi. Sono un vero e proprio salasso che può rappresentare anche la parte maggiore del budget totale del viaggio.

Ci sono però delle tecniche/strategie da mettere a punto per risparmiare sull’acquisto del volo aereo. Basta solo un po’ di organizzazione e di tempo. Pronti per scoprirle?

La pianificazione

Pianificare un viaggio aereo è sicuramente un’esperienza emozionante. Mentre si valuta la destinazione finale della propria vacanza si comincia a fantasticare su quello che si potrà vedere, mangiare e sulle persone che si potranno conoscere.

Il problema però sono i prezzi per cui il primo alleato è il tempo, prenotando qualche mese prima, infatti, si risparmia davvero.

Regola numero 2 e 3

I biglietti aerei, infatti, tendono ad aumentare di prezzo mano mano che si avvicina la data del volo. Anticipandosi, quindi, si può approfittare delle tariffe più convenienti proposte dai diversi vettori.

Per acquistare biglietti aerei a prezzi più bassi ci si può affidare alla rete Vpn (Virtual Private Network) in quanto con essa si oscura il proprio indirizzo Ip con la conseguenza che si visualizza l’offerta migliore. Utilizzando la Vpn, infatti, lo storico della memoria si cancella e non solo. Se si sceglie di collegarsi da un paese che ha una valuta più bassa, i prezzi sono più che vantaggiosi che per chi utilizza l’euro.

La regola numero 3 è la flessibilità sia di data che di orario.

E infine

Ricordate sempre che i prezzi dei biglietti aerei cambiano a seconda della stagione o del giorno della settimana. Che differenza c’è se si parte di martedì invece che di giovedì? Prenotando prima, infatti, si potrà anche comunicare con anticipo il proprio piano ferie cosicché da non avere problemi.

Molti vettori aerei offrono dei codici promozionali grazie ai quali si possono ottenere buoni sconti su biglietti aerei. Sono pubblicizzati di solito come offerte nella prima pagina del sito ufficiale della compagnia aerea. Ed è questa la quinta regola da tenere a mente.

L’ultimo consiglio è quello di utilizzare un comparatore di promozioni grazie al quale si potranno confrontare i prezzi dei diversi voli delle compagnie. Tra questi i più gettonati sono sicuramente skyscanner.it, kayak.it e volare gratis.com.

Basta, quindi, solo un po’ di ingegno e di tempo per non rinunciare alla tanto agognata vacanza. Perché non provare?

