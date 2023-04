Biglietti aerei sempre più cari? Il segreto per risparmiare è la Vpn

Le vacanze estive sono dietro l’angolo e già stanno stuzzicando la fantasia. Peccato, però, che non tutti se ne potranno permettere una verso una meta lontana per colpa dei biglietti aerei sempre più cari.

Il motivo principale è che l’offerta è ancora limitata per cui c’è minore disponibilità di ticket a basso prezzo. Inoltre c’è il grave problema carburante che preoccupa non poco le compagnie. Ovviamente questi fattori incidono sul prezzo finale e a pagarne le spese è, come sempre, il viaggiatore.

Un segreto per risparmiare però c’è ed è la Vpn. Ecco come utilizzarla.

Risparmiare sui voli, ecco come fare

Per risparmiare sui biglietti aerei la prima regola da rispettare è quella di prenotare con almeno tre settimane di anticipo. Inoltre per spendere di meno si dovrebbe prediligere (almeno chi può) la bassa stagione ed effettuare il proprio acquisto di martedì.

C’è però un altro trucco che si dovrebbe prendere in considerazione che potrebbe far risparmiare ancora di più: utilizzare una rete Vpn.

Si tratta della Virtual Private Network che è studiata proprio per offrire la migliore protezione durante la navigazione online mettendo la persona a riparo da occhi indiscreti.

I propri dati vengono protetti e non c’è la possibilità che qualcuno possa rintracciarci. È inoltre possibile scegliere se collegarsi dall’Italia o anche dall’estero. In questo modo, molto spesso, si raggirano le restrizioni geografiche per fruire di alcuni servizi e si possono controllare le offerte contando sui prezzi più bassi proposti.

Con la Vpn che succede?

Quando si è in procinto di acquistare biglietti aerei con la Vpn il proprio indirizzo Ip è oscurato. Quindi è possibile prenotare il volo visualizzando la tariffa migliore.

Tutti sapranno che i nostri dati sono tracciati mediante cookie.

Significa che i portali di prenotazione modificano il prezzo dei biglietti in base a tante variabili come il numero delle ricerche effettuate, il luogo dal quale ci si connette ma anche per le parole chiave che si utilizzano.

Quando si usa una Vpn, invece, lo storico della memoria si cancella per cui si vede il prezzo più basso del biglietto. Inoltre se ci si collega da un paese che ha una valuta più bassa, i prezzi diventano più vantaggiosi per chi utilizza l’euro.

Installare una Vpn è molto semplice: sullo smartphone, infatti, basta scaricare un’applicazione e seguire le impostazioni. Sul pc è invece più complicato perché bisogna controllare le impostazioni di rete.

Le connessioni migliori, in ogni caso, sono quelle a pagamento per cui bisogna diffidare di quelle gratuite che molto spesso nascondono delle truffe o dei virus.

[email protected]