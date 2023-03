Voli scontati per la primavera 2023: dove si può andare e a che prezzi

Amate viaggiare e state cercando voli scontati per la primavera appena iniziata? Allora senza dubbio troverete interessanti queste dritte relative a voli low cost selezionati da easyJet, la compagnia britannica leader nel settore viaggi, con una spiccata propensione per quelli economici. Ma quali sono le mete previste dall’offerta e quali i prezzi? Scopriamolo insieme.

Voli scontati primavera 2023, le offerte easyJet

Sono diverse le occasioni per viaggiare senza spendere molto e anche easyJet si unisci alle promo del momento. Scelta ampia per le offerte della compagnia aerea: ci sono infatti ben 124 destinazioni diverse nel pacchetto che l’azienda britannica ha reso disponibile in questi giorni. Si tratta di voli scontati che faranno senza dubbio vernare l’acquolina in bocca a tutti coloro che sono amanti dei viaggi. Europa, Medio Oriente e nord Africa, sono questi i luoghi che potrete visitare approfittando della promozione lanciata dalla compagnia aerea. La vendita dei biglietti in sconto è già attiva, per prenotare il vostro viaggio non dovrete fare altro che visitare la piattaforma online easyJet da browser, oppure utilizzare l’app mobile dell’azienda.

Viaggio economico, si, ma non per questo privo di ulteriori vantaggi relativi ai servizi offerti dal gruppo. Con easyJet, infatti, avrete copertura assicurativa Protection Promise, oltre che la possibilità di portare a bordo un bagaglio dal peso di 23 kg. Sono inoltre previsti servizi aggiuntivi come lunghe e parcheggio.

Idee per mete da esplorare

Che ne direste ad esempio di La Coruna, come vostra meta di destinazione? Il cammino di Santiago di Compostela è una delle grandi attrattive del luogo. Particolarmente gettonato anche il Portogallo, in special modo con Lisbona che ormai rappresenta una delle mete più ambite, vista la grande offerta di arte, storia e cucina prelibata che sa offrire ai suoi turisti. E che dire invece della sempre ambita Parigi? Tante le attrazioni da visitare, dal museo del Louvre alla Torre Eiffel, per non parlare della cattedrale di Notre Dame. Se invece avete in mente qualcosa di più esotico, allora l’Egitto è senza dubbio una delle destinazioni più iconiche in questo senso, con le tante piramidi tutte da contemplare.

Quanto costano i voli?

Lisbona, Parigi, La Corona e tantissime altre destinazioni. Certo, tutto molto bello, ma quanto ci costa? Parliamo di voli scontati per questa primavera 2023, quindi è ragionevole pensare che i viaggi in questione siano offerti a prezzi vantaggiosi. Ed è proprio così. Sempre per fare qualche esempio: Lisbona ci costerà 25,49 euro, mentre un’altra destinazione molto ambita come Barcellona verrà a costare solo 20,99 euro (parliamo di viaggi solo andata). In generale, comunque, i costi dei voli easyJet partono da 50 euro, fino ad arrivare a circa 100 euro, prezzo destinato alle destinazioni più lontane.

Insomma, viaggiare in modo economico oggi si può e, se siete amanti dei viaggi, senza dubbio vorrete approfittare dei voli scontati per la primavera appena iniziata. Sulla piattaforma è inoltre possibile comparare le varie offerte easyJet grazie strumento Low Fare Finder, il quale mostra anche quali sono i prezzi reali dei viaggi, al di là dell’attuale promozione. Non vi resta quindi che scegliere la vostra meta turistica preferita e godervi uno splendido viaggio a prezzi super convenienti.