Offerte voli low cost Ryanair e Ita Airways estate 2023 e regole bagaglio a mano

“Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno” diceva Guy de Maupassant. Questo è anche il pensiero di molti che vorrebbero poter viaggiare per scoprire nuovi luoghi e godere di nuove emozioni. I soldi però sono pochi e il prezzo degli aerei è sempre più alto. Solo con tale mezzo, però, si possono raggiungere velocemente i posti più lontani.

Trovare offerte di voli low cost, quindi, oggi è più importante rispetto a ieri. Ecco allora le proposte di Ryanair e Ita Airways per risparmiare. Attenzione però alle regole per il bagaglio a mano perché le offerte più vantaggiose riguardano la tariffa base che è quella che permette di portare a bordo soltanto 1 piccolo bagaglio. Si tratta di una borsetta e non di uno zaino per il quale si dovrebbe acquistare una tariffa diversa.

Ryanair

Sono molte le offerte di voli low cost proposti dalla compagnia aerea Ryanair. Tra questi segnaliamo il volo di sola andata da Milano Bergamo per Ibiza del 20 agosto. Il prezzo in tariffa Value partirà da 23,82 euro invece di 24,99 euro con partenza alle 20.50 e arrivo a destinazione alle 22.45.

A questo prezzo, attenzione, sarà possibile portare a bordo solo 1 bagaglio piccolo delle dimensioni di 40x20x25 centimetri. In alternativa, pagando 31,50 euro in più, sarà possibile scegliere la tariffa Regular con la quale oltre al bagaglio indicato se ne potrà portare anche uno delle dimensioni di 55x40x20 centimetri e 10 kg di peso. Si tratta del servizio “Priorità d’imbarco e due bagagli a mano”.

Sempre per il mese di agosto, tra i voli low cost più economici da Roma Ciampino, segnaliamo quello per Malta del 30 di sola andata. In tariffa Value il prezzo partirà da 19,35 euro invece di 20,99 euro (4 posti rimasti).

Ita Airways

La partenza sarà alle ore 11.35 mentre l’arrivo a destinazione è previsto per le 13. Pagando 24 euro in più, invece, si avrà la possibilità di optare per la tariffa Regular le cui caratteristiche sono quelle appena indicate.

Anche con Ita Airways si troveranno delle buone offerte di voli low cost da cogliere al volo. La principale del momento è che tutti i voli acquistati da ieri fino a 3 aprile si potranno modificare gratis. Grazie all’offerta “Scacciapensieri”, infatti, si potrà cambiare la data, l’orario e la destinazione anche sulla tariffa Light che è quella più economica. Si dovrà solo acquistare il ticket di viaggio nel periodo promozionale per volare dall’8 settembre al 30 novembre. La Ita comunica, però, che sarà consentito 1 solo cambio per singola prenotazione.

Per quanto riguarda invece le regole da seguire, ricordiamo che su tutti i voli Ita Airways sarà gratuito portare in cabina 1 solo bagaglio a mano di 8 chili massimo comprese le maniglie, le tasche e le rotelle. Non dovrà superare però le seguenti dimensioni 55x25x25 centimetri. In aggiunta, si potrà anche portare un accessorio a scelta tra i seguenti: zainetto, borsetta o pc portatile delle dimensioni di 45x36x20 centimetri.

