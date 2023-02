Voli low cost Ryanair e Wizzair (che sospende voli per la Moldavia) estate 2023 e regole bagaglio a mano

È tempo di viaggiare, le giornate si stanno allungando e sta crescendo la voglia di staccare dalla quotidianità per concedersi qualche giorno di svago. Prenotare in anticipo, poi, come si sa, non fa solo bene alla mente ma anche al portafoglio. Per l’estate 2023, infatti, già fioccano offerte di voli low cost come quelle proposte dalle compagnie aeree Ryanair e Wizzair.

In merito a quest’ultima c’è anche un aggiornamento, come comunica Reuters. La compagnia aerea ungherese sospenderà a partire dal 14 marzo i voli per la capitale moldava Chisinau a causa della preoccupazione per la sicurezza del suo spazio aereo. In una dichiarazione la Wizzair ha aggiunto di aver previsto però dei voli extra dalla città rumena di Iasi, incluso un nuovo servizio per Berlino. Inoltre ci saranno più voli per Barcellona, Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Larnaca, Londra Luton, Dortmund e Treviso.

Detto ciò, quali sono le migliori offerte di voli low cost del momento proposti proprio da Wizzair e Ryanair? E quali sono le regole per il bagaglio a mano?

Wizzair, offerte voli low cost

Tra le migliori offerte di voli low cost Wizzair per l’estate 2023 c’è la tratta Venezia verso Praga. Il 26 e il 28 giugno, ad esempio, un volo di sola andata in tariffa economica partirà dal prezzo di 24,99 euro.

Entrambi partiranno alle ore 6.25. Al momento, poi, per la medesima tratta e a partire dallo stesso prezzo, si potrà volare il 3, il 5, il 12, il 14, il 19, il 21 e il 24 luglio.

Da Roma Fiumicino a Lione, invece, a giugno il prezzo più economico per 1 volo di sola andata è a partire da 22,99 euro, esattamente il 27 e il 28. Il primo partirà alle 12.55 mentre quello del 28 alle 7.10.

Per il mese di luglio, a partire da 22,99 si potrà partire il 1°, il 4, il 5, l’8, il 12, il 26 e il 27.

Si ricorda che con la tariffa economica, tutti i passeggeri possono portare a bordo solo 1 bagaglio a mano piccolo. Esso deve essere di massimo 10 chili e delle misure di 40x30x20 centimetri. Può essere un laptop, una borsa da donna o un piccolo zainetto che dovranno rientrare sotto il sedile di fronte al proprio. A pagamento, invece, con la Wizz Priority si potrà portare anche un bagaglio (trolley) di massimo 10 chili e delle misure di 55x40x23 centimetri.

Ryanair

Non solo offerte di voli low cost Wizzair, anche Ryanair ne propone diversi per l’estate 2023. Da Milano Bergamo, ad esempio, ci sarà il volo di sola andata per Pafos (Cipro) in tariffa Value a partire da 39,99 euro l’11 luglio. Il prezzo, comunica la Ryanair, è in super sconto in quanto tale volo costerebbe 84,99 euro. La partenza sarà alle 16.20 mentre l’arrivo a destinazione alle 20.40. Per agosto, invece, il volo più economico per la medesima destinazione è quello del 29 il cui prezzo parte da 50,34 euro invece di 55,99 euro, l’orario è il medesimo di quello di luglio.

Da Torino, invece, c’è una super offerta per Marrakech il 29 agosto, il prezzo del biglietto in tariffa Value partirà da 45,11 euro invece di 48,99 euro. La partenza sarà alle 11.50 e l’arrivo alle ore 13.55. Chi ha la possibilità, potrà anche sfruttare le offerte di voli low cost del 2 e del 5 settembre in quanto il prezzo partirà da 48,99 euro ma l’orario non sarà comodo, almeno nel primo caso. Si partirà alle 22.20 e l’arrivo sarà alle 00.25. Il volo del 5, invece, partirà alle 11.50 e arriverà a destinazione alle 13.55.

Così come la Wizzair, anche la Ryanair consentirà di portare a bordo gratis un solo bagaglio a mano piccolo delle misure di 40x20x25 centimetri che andrà riposto sotto il sedile di fronte al proprio. Con l’acquisto di un biglietto Priorità e due bagli, se ne potrà portare un altro di 10 chili delle dimensioni di 55x40x20 centimetri.

[email protected]