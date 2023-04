Voli low cost Ryanair scontatissimi per 24 ore a partire da 10 euro: pronti a partire?

“Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore. Dolcemente viaggiare…” cantava Lucio Battisti. E ora lo si potrà fare davvero evitando le buche più dure ovvero i costi troppo alti dei biglietti. Ciò sarà possibile grazie alla super offerta sui voli low cost proposta da Ryanair. Tale proposta, però, sarà a tempo limitato, durerà infatti solo 24 ore. Pronti allora per partenza?

La super offerta

Voli low cost scontatissimi, ecco la super offerta Ryanair. Si tratta esattamente di una riduzione del 20% utilizzando il codice FS200FPP. Ovviamente le tariffe saranno soggette a disponibilità in base ai giorni mentre la promo in questione sarà valida solo per i mesi di aprile e maggio. Per accedervi bisognerà cliccare sulla pagina ufficiale Ryanair “sblocca lo sconto”.

Con partenza da Roma Ciampino (in tariffa Value) ci sono voli in tariffa Value a partire da 12 euro invece di 15 euro (3 rimasti) per Pafos. A partire da questo prezzo si potrà, però, volare solo il 4 e l’11 maggio in entrambi i casi con partenza alle 6 del mattino.

Sempre da Roma Ciampino si potrà volare verso Fez (Marocco) e il prezzo più basso per l’andata è quello dell’11 maggio, parte infatti da 14 euro. Per il ritorno, invece, il prezzo migliore è quello del 25 maggio che parte sempre da 14 euro.

Si risparmia anche da Roma verso Malta. I biglietti partono, infatti, da 14 euro il 3-4-10-17-23-24 e 30 maggio mentre per il ritorno i prezzi migliori sono quelli del 4-10-11-17-18-23-24-25-30 e 31 maggio. Il prezzo parte sempre da 14 euro.

Milano e Napoli

Anche da Milano e Napoli si trovano voli low cost Ryanair a prezzi scontatissimi. Da Malpensa verso Londra Stansed si trovano biglietti in tariffa Value (solo piccolo bagaglio a mano) a partire da 10 euro, esattamente il 30 aprile.

È quella del 16 maggio la data ideale per il ritorno in quanto il prezzo del biglietto parte da 11 euro.

Dalla capitale della moda italiana si può volare anche verso Alicante a partire da 12 euro il 9-16-17-23-24 e 30 maggio mentre per il ritorno, a partire da 12 euro si potrà volare il 16-17-18-24-25-30 e 31 maggio.

Passiamo alla città di Napoli dove un volo di andata per Malta parte da 12 euro ma solo il 13 maggio mentre per il ritorno la promozione migliore è quella del 23 maggio a partire da 21 euro.

Da Napoli si può volare anche verso Vienna a partire da 15,20 euro ma solo il 3 maggio mentre per il ritorno, il prezzo migliore è quello del 22 maggio a partire da 25 euro.