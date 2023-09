Voli low cost Ryanair e Ita Airways: prezzi bomba e promo Mercatini di Natale 2023

Si è sempre più alla ricerca di voli low cost a causa dei prezzi alle stelle dei biglietti aerei. Visto che tutto è aumentato, dalla benzina fino ad arrivare ai generi alimentari, viaggiare sta diventando un lusso per cui la parola d’ordine è diventata “risparmiare”.

La maggior parte degli italiani sta facendo il possibile per evitare di spendere troppo denaro per i viaggi. Così facendo, infatti, si riesce a massimizzare il valore del proprio budget.

Pagare meno i biglietti, in ogni caso, si può, basta cogliere al volo le offerte che si presentano giorno per giorno come quelle a tempo limitato di Ryanair e di Ita Airways.

Ecco le offerte del momento

Ita Airways propone voli low cost già da ora per godere del fascino dei Mercatini di Natale: dai più tradizionali come quelli di Francoforte ai più originali come di Dusseldorf.

E così, ad esempio, da Roma, un volo di andata e ritorno per Francoforte partirà dalla cifra di 159 euro.

La combinazione migliore per risparmiare e spendere proprio il prezzo indicato è scegliere il volo in partenza il 5 dicembre con ritorno il 19 dicembre. Per l’andata, il volo più economico è quello delle 14.55 in tariffa Economy Light (68,87 euro) mentre quello del ritorno delle 17.50 (90,47 euro). Si ricorda che con questa tariffa è possibile portare a bordo 1 solo bagaglio a mano di 8 chili più accessorio. Il bagaglio da stiva è a pagamento così come la scelta del posto. Il cambio, poi, è possibile ma si paga una penale di 65 euro massimo per passeggero.

Da Roma per Dusseldorf, invece, un biglietto di andata e ritorno nella medesima tariffa parte da 171 euro. In questo caso la migliore combinazione è il volo in partenza il 5 dicembre e con ritorno il 20 dicembre.

Il prezzo migliore per l’andata è di 75,59 euro con volo in partenza alle ore 13 mentre per il ritorno quello migliore è di 94,41 euro con volo che parte alle ore 10.50.

Ita Airways, intanto, ha invitato tutti i suoi passeggeri che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero nazionale di domani, che coinvolgerà anche i mezzi pubblici, di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi all’aeroporto. Tale operazione si potrà effettuare collegandosi alla pagina ufficiale della compagnia aerea alla sezione “info voli”. In alternativa ci si dovrà rivolgere all’agenzia di viaggio presso la quale si è acquistato il biglietto.

Voli low cost Ryanair e Ita Airways: prezzi bomba e promozioni per i Mercatini di Natale

Non solo voli low cost con Ita Airways, anche Ryanair propone offerte a prezzi bomba. La promozione del momento è “sorridi è tempo di risparmi” per volare dal 1° ottobre al 30 novembre.

Sul sito ufficiale del vettore, si legge che da Trapani Marsala si potranno acquistare voli di sola andata per Malta a partire da 11,24 euro (tariffa più economica con possibilità di portare a bordo solo un piccolo accessorio) e per Londra Stansed a partire da 20,58 euro.

Da Bologna, invece, ci saranno voli a partire da 9,99 euro per Tirana e da 11,14 per Malta mentre da Milano Bergamo da 9,99 euro per Tirana e da 12,78 euro per Londra Stansed.

E ancora, si potranno acquistare voli low cost di sola andata da Brindisi verso Bruxelles a partire da 21,70 euro e verso Eindhoven a partire da 29,63 euro.

Inoltre da Roma Fiumicino verso Vienna (da 14,99 euro) e Asturie (19,91 euro), da Napoli verso Palermo (12,99 euro) e Catania (13,65 euro) e infine da Bari verso Malta (da 11,74 euro) e Milano Malpensa (12,99 euro).

Riassumendo…

1. Visti i rincari di tutti i generi si cercano sempre più le migliori offerte di voli low cost

2. Ita Airways ha già lanciato promozioni sui voli per raggiungere i Mercatini di Natale

3. Ryanair propone invece voli a prezzi bomba a partire da 12 euro circa.

