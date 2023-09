Sciopero nazionale: stop mezzi pubblici e trasporto aereo 29 settembre, si ferma anche EasyJet

Lo sciopero nazionale del 29 settembre che coinvolgerà i mezzi pubblici e il trasporto aereo (anche EasyJet) è importante perché rappresenta il modo per i lavoratori del settore di far sentire la propria voce. Inoltre è il modo per ottenere miglioramenti nei servizi e per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni legate al lavoro e alla mobilità urbana.

Ovviamente tali mobilitazioni causeranno disagi significativi per i pendolari: ecco allora orari e fasce garantite dello stop del prossimo venerdì che sarà una giornata di fuoco per chi si deve spostare.

Si attende un venerdì nero per i trasporti

Diceva Pietro Calamandrei “lo sciopero è stato prima un reato, poi una libertà e infine un diritto”. Si tratta, infatti, dell’unico mezzo attraverso il quale i lavoratori possono far valere le proprie richieste e preoccupazioni. E per questo ci sarà uno stop dei mezzi pubblici e del trasporto aereo il prossimo 29 settembre.

Partiamo da Milano: potrebbero esserci conseguenze sulle linee Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Le fasce garantite saranno quindi quelle da inizio servizio alle 8.44 e dalle 15.01 alle 17.59. Per quanto riguarda la funicolare di Como-Brunate l’agitazione ci sarà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio. Significa che le fasce garantite saranno dall’apertura della funicolare alle 8.29 e dalle 16.31 alle 19.29. Le motivazioni dello sciopero sono molteplici: si chiede in primis la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e dell’energia. E poi, il blocco delle spese militari, il superamento dei salari di ingresso, la sicurezza dei lavoratori e il salario minimo.

Anche a Napoli ci sarà lo sciopero dei mezzi pubblici. L’Anm ha annunciato che il servizio di tram, filobus e bus sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Significa che lo sciopero ci sarà dalle 8.31 alle 16.59 e dalle 20.01 a fine servizio. Più nel dettaglio la prima corsa della Linea 1 (metro) mattutina sarà da Piscinola alle 6.30 e da Garibaldi alle 7.10 e nel caso di adesione allo sciopero, l’ultima corsa della mattina sarà alle 9.10 da Piscinola e dalle 9.10 da Garibaldi. Il servizio riprenderà, poi, da Piscinola alle 17.03 e da Garibaldi alle 17.43 mentre l’ultima corsa serale, sarà da Piscinola alle 19.34 e da Garibaldi alle 19.34.

Sul sito dell’Atac (Roma) si legge che durante lo sciopero la circolazione dei mezzi sarà garantita solo da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre, non sarà garantito inoltre il servizio delle linee bus notturne con denominazione che inizia con la lettera N.

Sciopero nazionale: stop mezzi pubblici e trasporto aereo 29 settembre, si ferma anche EasyJet

Il 29 settembre non ci saranno solo scioperi dei mezzi pubblici ma anche del trasporto aereo.

EasyJet ha comunicato che ci sarà uno stop di 4 ore: dalle 13 alle 17 per cui potrebbero esserci cancellazioni, ritardi o modifiche degli orari di atterraggio/partenza. La compagnia aerea low cost ha invitato quindi i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima recarsi in aeroporto. Ciò sul sito ufficiale, esattamente nella sezione “gestione prenotazioni” o “info voli”. In alternativa si può contattare l’agenzia di viaggi con la quale si è acquistato il ticket di viaggio.

Riguardo lo sciopero del trasporto aereo di 24 ore di venerdì, in ogni caso, l’Enac sulla pagina ufficiale ha diramato l’elenco di tutti i voli assicurati nella giornata.

Riassumendo…

1. Venerdì 29 settembre sarà una giornata nera per il trasporto aereo e per i mezzi pubblici

2. Lo sciopero nazionale interesserà il trasporto pubblico di molte città

3. Per 4 ore si fermerà anche EasyJet che invita i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi all’aeroporto.

