Elenco scioperi mezzi pubblici, elicotteri, del trasporto aereo di fine settembre 2023

“Si noti, in questi ultimi tempi, un aumento del numero di scioperi, promossi dal desiderio di migliori condizioni sul posto di lavoro” diceva Erich Fromm ed è proprio così. In questa fine di settembre, infatti, assisteremo a quelli dei mezzi pubblici, degli elicotteri e del trasporto aereo.

I motivi sono quasi sempre gli stessi: l’aumento del salario e l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, si profila all’orizzonte anche uno sciopero generale della Cgil se il Governo non ascolterà le richieste dei sindacati nella stesura della manovra. Questo è quanto ha dichiarato Maurizio Landini da Bologna nelle scorse ore. Intanto, la Cgil ha iniziato una campagna di mobilitazione in vista della manifestazione nazionale che ci sarà il 7 ottobre a Roma.

18 settembre giornata nera

Dal calendario di inizio settembre del Ministero delle Infrastrutture abbiamo osservato che il mese è iniziato con una raffica di scioperi del trasporti e del settore aereo.

La prossima data nera da segnare è quella del, giorno in cui ci sarà lo stop dei mezzi pubblici in alcune delle principali città italiane daa Venezia. Partiamo dalla capitale in quanto il trasporto pubblico sarà a rischio per 24 ore per lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, Confail Faisa, Cobas Cub, Adl e Sgb. Lo stop interesserà la rete Atac nonché i bus periferici gestiti da Cotral e Roma Tpl dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio.

Problemi anche a Torino lunedì 18 settembre in quanto ci sarà uno sciopero di 24 ore del servizio Tpl come annunciato sul sito dell’azienda Gtt. Le fasce di garanzia saranno le seguenti: servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Per quello urbano-suburbano dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 mentre per quello ferroviario sfm1 Rivarolo-Chieri dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

A Venezia per lo sciopero ci potrebbero essere ripercussioni per chi utilizza i mezzi pubblici delle società Actv, Vela e Avm mentre a Bologna sciopererà il personale viaggiante dei servizi automobilistici/filoviari Tper dei bacini di servizio di Ferrara e Bologna per 24 ore. Ovviamente verranno rispettate le fasce di garanzia da inizio servizio alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

Nella città di Milano, invece, saranno a rischio tutti i mezzi Atm ovvero le metropolitane delle cinque linee, i tram e gli autobus.

Elenco scioperi mezzi pubblici, elicotteri, del trasporto aereo di fine settembre 2023

La giornata del 18 settembre sarà nera per gli scioperi dei mezzi pubblici che interesseranno quasi tutta la penisola. Il 20 settembre, invece, ci sarà lo sciopero virtuale di 24 ore dalle 18 del 20 alle 18 del 21 settembre del personale piloti dipendenti di categoria del settore elicotteri.

Il 26 settembre toccherà invece al settore aereo.

Sul sito ufficiale del Ministero si legge che incroceranno le braccia i dipendenti della società Poste Air Cargo per 24 ore: dalle 22 del 26 alle 21.59 del 27 settembre. Dopo due giorni ovvero il 28 sarà la volta del personale Trenitalia appartenente all’impianto di direzione tecnica Omc Foggia. L’orario sarà dalle 21 del 28 alle 20.59 del 29 settembre. Infine, il 29 settembre ci sarà anche lo stop degli assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet di 4 ore, dalle 13 alle 17 mentre per 24 ore, dalle 00.01 alle 23.59, incroceranno le braccia i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling.

