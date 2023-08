In arrivo una raffica di scioperi dei trasporti e del settore aereo: ecco il fitto calendario di settembre, si comincia con Trenord

“Lo sciopero è l’arma dei deboli; il diritto è l’arma dei forti” diceva Carlo Cattaneo. E proprio per difendere tale prerogativa, molte categorie di lavoratori sciopereranno il prossimo mese. A partire dal 6 settembre si attende, infatti, una raffica di scioperi nei trasporti, come si evince dal calendario pubblicato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Ci saranno, quindi, inevitabilmente, problemi che per coloro che si spostano con i mezzi pubblici. Il diritto di scioperare, però, come tutti sapranno, è uno dei valori fondamentali dei lavoratori per manifestare preoccupazioni, richieste e opinioni riguardo alle condizioni di lavoro, agli stipendi e ad altre questioni rilevanti.

Si comincia il 6 settembre

Dal calendario degli scioperi programmati stilato dal Mit si evince che la data di partenza sarà quella del 6 settembre. In tale data, per 23 ore, dalle 3 del 6 settembre alle 2 del 7 settembre ci sarà lo stop del personale di Trenord Lombardia. Sul sito dell’azienda è comunicato che, indipendentemente dal giorno feriale o festivo, nel caso ci sia uno sciopero di 24 ore, saranno garantiti sempre alcuni treni.

Si tratta degli Eurocity da/per Vienna e Monaco EC83 [Monaco (Munchen Hbf.): 9.34 – Bologna Centrale: 16.19 – Rimini: 17.33] e dell’ EC84 [Rimini: 10.34 – Bologna Centrale: 11.52 – Monaco (Munchen Hbf.) 18.27].

Il giorno seguente, nella seconda metà di ogni turno, sciopererà il personale degli appalti ferroviari della Coopservice Trenitalia regione Liguria.

L’8 settembre, invece, dalle 13 alle 17 ci sarà lo sciopero del personale della società Gh Verona presso l’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca. Per 24 ore, inoltre, sciopererà anche quello aeroportuale della Sogaer di Cagliari Elmas nonché i lavoratori del comparto aereo-aeroportuale, dell’indotto e il personale Alha dell’aeroporto di Malpensa. Infine per 24 ore anche il personale navigante tecnico della società Poste Air Cargo.

Il calendario degli scioperi programmati di settembre 2023 prosegue con quello dell’8 settembre del personale della Sad di Bolzano e della Simobil sempre di Bolzano per 24 ore. Inoltre, nella stessa giornata per 4 ore, dalle 8.20 alle 12.30 incroceranno le braccia i dipendenti della società Cotral del Lazio.

Il 15 settembre sarà invece la volta del personale della società Ataf di Foggia (settore Tpl) per 4 ore dalle 8.30 alle 12.30. Quella del 17 settembre, invece, sarà la data nera per coloro che devono viaggiare con Italo Treno. Ci sarà infatti lo stop del servizio per 23 ore, dalle 3 del 17 alle 2 del 18 settembre.

Il personale della Gtt di Torino, invece, sciopererà il giorno seguente per 24 ore in varie modalità così come quello dell’azienda di trasporto pubblico locale della regione Basilicata. Sempre il 18 settembre, ma per 4 ore, dalle 17 alle 21, incroceranno invece le braccia i dipendenti della Brescia Trasporti di Brescia mentre per 24 ore quelli della società Seta Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Inoltre, in varie modalità, per 4 ore il 18 settembre sciopererà il personale della Amt di Genova, quello della Ias Scura di Corigliano (dalle 12.10 alle 16.10) e infine il personale della Movibus di San Vittore Olona (Milano) per 24 ore.

Riassumendo…

1. Il calendario degli scioperi programmati di settembre 2023 è molto fitto

2. Si inizia con la mobilitazione del 6 settembre di 23 ore di Trenord

3. Il 17 settembre, salvo revoche dell’ultima ora, incroceranno le braccia anche i dipendenti di Italo Treno per 23 ore.

