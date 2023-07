L’estate è arrivata ed è questo il periodo in cui c’è una maggiore disponibilità di tempo libero per viaggiare e scoprire nuove destinazioni. Molte aziende, infatti, chiudono nel periodo a cavallo di ferragosto e gli studenti non hanno impegni scolastici. Si cercano soprattutto destinazioni turistiche popolari come città balneari o città d’arte. Per raggiungerle in breve tempo, però, il mezzo ideale è l’aereo. I prezzi dei voli sono però cresciuti alle stelle per cui si cercano offerte low cost per risparmiare denaro. Al momento Ryanair, EasyJet e Ita Airways propongono ottimi sconti fino al 15%. Ecco alcune delle promo che assolutamente non bisogna lasciarsi sfuggire.

Offerte e sconti

Sono molti i voli low cost proposti da Ryanair per l’estate 2023. Ecco qualche idea di viaggio verso il Marocco. Si potrà partire il 28 o il 31 agosto da Milano Bergamo verso Agadir a partire da 32 euro in tariffa Value ovvero quella che permetterà di portare a bordo solo una piccola borsa. Il volo più economico per il ritorno è quello del 25 settembre a partire da 72 euro. Da Roma Ciampino, invece, si potrà volare verso Tangeri a partire da 22 euro (tariffa Value) il 22 agosto mentre il ritorno più economico ci sarà il 29 settembre a partire da 47 euro.

Ci sono poi dei voli molto abbordabili ma a novembre da Milano Bergamo verso Tirana (Albania) che è una nuova rotta Ryanair. In tariffa Value, il 1°, l’8, il 15 e il 22 il biglietto partirà da 24 euro mentre per il ritorno, il costo migliore (da 24 euro) ci sarà il 15 novembre.

Voli low cost Ryanair, Ita Airways e EasyJet: offerte e sconti fino al 15%

Ottime offerte di voli low cost non solo con Ryanair ma anche con EasyJet e Ita Airways. Partiamo dalla prima compagnia aerea che propone sconti fino al 15% per l’estate 2023. Tra gli esempi mostrati sulla pagina ufficiale, c’è il volo da Roma Fiumicino di sola andata verso Basilea che in tariffa economica (solo borsa piccola) parte dal prezzo di 30,49 euro il 19 settembre. C’è inoltre quello, sempre da Roma Fiumicino ma verso Nizza, che il 30 agosto parte dal prezzo di 30,49 euro. Il 26 settembre, invece, da Milano Bergamo c’è il volo verso Lisbona che parte da 25,49 euro mentre il 27 settembre (sempre da Milano Bergamo) quello verso Parigi che parte da 25,49 euro.

Chiudiamo con lo sconto del 15% proposto da Ita Airways, tasse e supplementi esclusi. Si potrà fruire di tale offerta per partenze da ottobre 2023 a marzo 2024 alla scoperta di città d’arte europee e delle più grandi metropoli del mondo. L’acquisto del ticket, però, dovrà avvenire entro domani e la tariffa acquistabile potrà essere la Economy compresa la Light, la Premium Economy, la Superior e la Business Class. I voli low cost dovranno però essere effettuati dal 15 ottobre al 31 marzo 2024 mentre lo sconto sarà idoneo per tutte le destinazioni usando il codice promozionale “VACANZE”. Infine, si ,legge sulla pagina ufficiale che per garantire il massimo comfort di viaggio, saranno inclusi nel prezzo un accessorio, un bagaglio a mano più un bagaglio da stiva da 23 chili. Quest’ultimo ovviamente non sarà compreso con la tariffa light.

Riassumendo…

1. Ryanair, Ita Airways e EasyJet propongono numerose offerte di voli low cost

2. Con Ryanair si potrà volare da Milano Bergamo verso Tirana a partire da 24 euro

3. Con EasyJet da Milano Bergamo verso Lisbona a partire da 25,49 euro

4. Ita Airways proporrà invece lo sconto del 15% su tutte le destinazioni se si prenoterà entro domani inserendo il codice promozionale, salvo disponibilità.

[email protected]