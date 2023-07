Offerte voli low cost last minute Ryanair e Ita: sconti fino al 25% ma occhio alla carta regalo voli illimitati è una truffa

L’estate è arrivata e con essa gli ennesimi tentativi di truffa da parte di persone senza scrupoli. Su Facebook, infatti, è tornata a girare la notizia che la compagnia low cost Ryanair offrirebbe una carta regalo con voli illimitati a soli due euro. Non credeteci, nessuna compagnia aerea fa un regalo di questo tipo, si tratta dell’ennesimo raggiro.

Di offerte di voli low cost proposti da tale vettore ce ne sono molte per le vacanze estive. Per scoprire quali sono, ci si dovrà però connettere al sito ufficiale della compagnia aerea. Insieme alla Ryanair piovono promozioni anche da Ita Airways che propone sconti fino al 25%.

La carta regalo fasulla

Dopo la carta regalo fasulla di 150 euro al costo di 1,99 euro di Trenitalia, arriva un’altra truffa, stavolta ai danni però di Ryanair. Il metodo è sempre lo stesso: si pubblicizza una carta regalo che offrirebbe voli illimitati al costo di 2 euro al fine di riconquistare la fiducia dei clienti a seguito delle recenti cancellazioni dei voli.

Nel messaggio promozionale, poi, è comunicato che il numero delle carte è limitato per cui si dovrà rispondere in tempi brevi a un questionario per ottenere il proprio flypass. Così come con Trenitalia anche per quest’annuncio sono molti i messaggi di incoraggiamento a rispondere alle domande. C’è infatti chi spiega di essere stato contattato dal gestore entro due ore e di aver ricevuto la carta regalo dopo una settimana. E poi, c’è addirittura chi spiega di aver ottenuto la carta grazie a un amico e di aver risposto al questionario anche al posto della moglie.

Stranamente, però, tutti i messaggi sono correlati da una foto di questa fantomatica carta regalo e dalla risposta della Ryanair.

Nel periodo del Covid e l’estate scorsa sono stati tanti i voli low cost cancellati e il vettore non è stato mai così veloce nel dare una risposta. Ed è proprio questo che deve saltare all’occhio per non cadere vittime di un’ennesima truffa.

Attenzione quindi al messaggio che sta girando nelle ultime ore su Facebook in quanto l’utente viene portato a cliccare sul post dell’offerta. Se si effettua tale operazione si viene reindirizzati su una pagina dove è necessario rispondere ad alcune domande. Una volta vinto il voucher a soli 2 euro bisogna, poi, inserire i dati personali per poter ricevere quest’ultimo via e-mail. Ovviamente nella propria casella di posta elettronica non arriverà nulla. Il brutto è che in questo modo si regaleranno i propri dati agli hacker. Che fare allora? Diffidare sempre di messaggi che propongono regali o grandi sconti e controllare eventuali promozioni sulle pagine ufficiali dei vettori.

Offerte voli low cost last minute Ryanair e Ita sconti fino al 25% ma occhio alla carta regalo voli illimitati è una truffa

Questa della carta regalo a soli 2 euro per ricevere voli illimitati con Ryanair è l’ennesima truffa congeniata ad hoc da gente senza scrupoli.

Ci sono però veramente delle offerte di voli low cost proposti da tale vettore. Tra le promozioni del momento ci sono quelle di viaggi scontati (sola andata) da Milano Bergamo per Tangeri e Agadir in Marocco. Il volo migliore per la prima tappa è quello del 30 agosto che parte da 26 euro in tariffa Value (quella che permette di portare un piccolo bagaglio). Per il ritorno la cifra più conveniente è quella del 13 ottobre a partire da 27 euro. Per Agadir sempre da Milano, il volo di andata più economico è quello del 24 o del 31 agosto a partire da 30 euro mentre per il ritorno quello del 25 settembre che parte da 56 euro.

Ita Airways propone invece voli low cost da Roma per San Francisco con sconti del 25%. Per fruire dell’offerta si dovrà prenotare entro domani 5 luglio per volare dal 20 agosto fino al 30 settembre.

Riassumendo…

Il rientro dovrà invece essere dal 6 settembre al 31 ottobre. Lo sconto (tasse e supplementi esclusi) sarà applicato in classe Economy (esclusa la tariffa Light), Premium e Business Class. Infine il codice promozionale da utilizzare sarà “FRISCO25” mentre a bordo degli aerei si potrà portare un piccolo accessorio più un bagaglio a mano più quello da stiva di 23 chili.

1. Occhio al messaggio truffa su Facebook con il quale si pubblicizza una carta regalo Ryanair che per soli 2 euro offre voli illimitati

2. Voli low cost Ryanair ci sono e partono da Milano Bergamo verso il Marocco a partire da 26 euro

3. Ita Airways propone invece lo sconto del 25% per i voli da Roma a San Francisco.

[email protected]